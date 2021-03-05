Cuma pazarındaki yoğunluk tedirginlik yarattı

Türkiye genelinde koronavirüs ile mücadelede, 1 Mart itibariyle kontrollü normalleşmeye geçildi. Kontrollü normalleşme ile birlikte tedbirlere uyulması konusunda denetimler artırıldı. Çanakkale'de ise kentin en büyük pazarı olan cuma pazarında yaşanan yoğunluk tedirginlik yarattı. Polis ekipleri, pazarda devriye gezip, esnaf ve vatandaşları koronavirüs tedbirlerine uymaları yönünde uyardı. İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman da pazardaki tedbirleri yerinde denetledi. Zabıta noktasından ise, 15'er dakika aralıkla anons yapılarak, vatandaşların sosyal mesafeye uymaları istendi.

Pazarcı Rahmican Davran, alınan tedbirlere uymaya çalıştıklarını söyleyerek, “Sosyal mesafeye uygun olarak tezgahların aralarını açıyoruz, birbuçuk metre boşluk bırakıyoruz. Maske takıyoruz. Her para aldığımızda elimize kolonya, dezenfektan döküyoruz” dedi.

Alışveriş yapan Tümer Yozgan ise, “Yakınlaşmamaya, mesafe bırakmaya dikkat ediyoruz. Pazardan aldığım ürünleri eşim sirkeli ve tuzlu suya yatırarak, bekletiyor. Daha sonra yemek yapıyoruz. Ürünler elden ele geçerek alıveriş yapılıyor. En yakın yerde elimizi yıkayıp, korunmaya çalışıyoruz” diye konuştu.