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Cuma öğleden sonra okullar tatil mi?

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Cuma öğleden sonra okullar tatil mi

Cuma öğleden sonra tatil mi sorusu, öğrenciler ve velilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Bu yıl yılbaşı tatilinin cumartesi gününe denk geliyor olması dolayısıyla pek çok kişi, Cuma günü öğleden sonra yarım gün mü ve tatil mi sorularına cevap arıyor. Peki, Cuma öğleden sonra okullar tatil mi? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

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Cuma öğleden sonra tatil mi sorusu, hafta sonuna çok az bir süre kala araştırılmaya devam ediliyor. 31 Aralık 2021 günü bu seneki takvime göre cuma gününe denk gelecek. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanununa göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılmaktadır. Tatil günleri aşağıdaki gibidir;

Madde 1 – 1923 yılında Cumhuriyetin ilan edildiği 29 Ekim günü Ulusal Bayramdır. Türkiye'nin içinde ve dışında Devlet adına yalnız bugün tören yapılır. Bayram 28 Ekim günü saat 13.00'ten itibaren başlar ve 29 Ekim günü devam eder.

Madde 2 – Aşağıda sayılan resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü genel tatil günleridir.

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A) Resmi bayram günleri şunlardır:

1. (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) 23 Nisan günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıdır.

2. 19 Mayıs günü Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı günüdür.

3. 30 Ağustos günü Zafer Bayramıdır.

B) Dini bayramlar şunlardır:

1. Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür.

2. Kurban Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür.

C) (Değişik: 25/10/2016-6752/2 md.) 1 Ocak günü yılbaşı tatili, 1 Mayıs günü Emek ve Dayanışma Günü ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilidir.

D) (Değişik: 20/4/1983 - 2818/1 md.) Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Mahiyetleri itibariyle sürekli görev yapması gereken kuruluşların özel kanunlarındaki hükümler saklıdır. 29 Ekim günü özel işyerlerinin kapanması zorunludur.

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