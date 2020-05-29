Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet İl il 29 Mayıs cuma namazı saatleri

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusunun yanıtı, bazı camilerin yeniden ibadete açılacak olmasıyla beraber, cuma namazı ibadetlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Camilerde alınacak önlemler çerçevesinde namaz kılacak olanlar, il il cuma namazı saatlerini Diyanet bilgisi ile öğrenecekler. İşte, 29 Mayıs cuma namazı saati ve cuma saat kaçta kılınacak sorusunun cevabı hakkında detaylı bilgiler.

29 MAYIS CUMA NAMAZI SAATLERİ

Diyanet bilgisine göre cuma namazı saatleri açıklandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 29 Mayıs'ta cuma namazı saatleri şöyle;

İstanbul'da 13:07'de, Ankara'da 12:51'de, İzmir'de 13:14'te kılınacak.

Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN

HANGİ CAMİLERDE CUMA NAMAZI KILINACAK?

Cuma namazı kılınacak cami, mescit ve diğer açık alanların yer aldığı listeler Valiliğin "www.istanbul.gov.tr" internet sitesinde genel olarak, ilçe kaymakamlıklarının internet sitesinde ilçe bazlı yer alıyor. Listelerde camilerin kullanılabilir avlu/bahçe metrekaresi ve maksimum cemaat kapasitelerine de yer verildi.

Listeye, "//www.istanbul.gov.tr/ilimizde-cami-ve-mescitlerin- ibadete-acilmasi-basin-aciklamasi-2020-47" linkinden ulaşılabiliyor.

Cuma namazı, valilik ve kaymakamlıklarca belirlenecek (il/ilçe müftülüklerinin tespitleri kapsamında) yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde kılınabilecek.

Cami bahçesi/avlularının yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde il/ilçe müftülerinin teklifi ilçelerde kaymakamlar, illerde valilerin onayı ile uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde cuma namazı kılınabilecek.

İSTANBUL’DA CUMA NAMAZI KILINACAK CAMİLER İÇİN TIKLAYINIZ