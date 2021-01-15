Cuma namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet 15 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatlerini yayımladı
Cuma namazı saati 81 ilde cuma namazını kılacak olan vatandaşların gündemine geldi. Camilere gidecek olan Müslümanlar İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde 15 Ocak cuma namazı saatine göre saf tutacak. Peygamberimiz (s.a.s) tarafından "Cuma namazına gitmek, ergenlik çağına ulaşmış her Müslüman’a farzdır.” şeklinde beyan edilen cuma gününde, cuma namazı saatleri Diyanet namaz saatleri takvimi üzerinden görüntülenecek. İşte, Diyanet bilgisine göre 15 Ocak İstanbul, Ankara, İzmir ve il il cuma namazı saatleri bilgisi.
Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Sosyal mesafe kurallarına riayet ederek camilerde cuma namazını kılacak olanlar yaşadıkları illerin cuma namazı saatine uyacak. İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 ilde cuma namazı farklı saatlerde gerçekleşecek. Diyanet takvimine göre, bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:18'de, Ankara'da 13:03'te İzmir'de 13:26'da okunacak ezan sonrası kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.
Cuma namazı saat bilgisi Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takviminde yayınlandı. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 15 Ocak'ta cuma namazı saatleri her ilde farklı şekilde gerçekleşecek. Diyanet'in açıkladığı bilgilere göre bu hafta cuma namazı saatleri şöyle;
İSTANBUL: 13:18
ANKARA: 13:03
İZMİR:13:26
BURSA: 13:18
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CUMA NAMAZI EN AZ KAÇ KİŞİYLE KILINIR?
Cuma namazının sahih olması için cemaatin şart olduğu konusunda bütün bilginler ittifak etmekle birlikte, gerekli görülen asgari sayının kaç olduğu hususunda farklı görüşler belirtmişlerdir.
Cuma namazının kılınabilmesi için, İmam Ebû Hanîfe ve İmam Muhammed’e göre, imamın dışında en az üç, Ebû Yusuf’a göre ise, iki kişinin bulunması gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 58).
Şâfiî ve Hanbelî mezheplerine göre, en az kırk kişi bulunmalıdır (Nevevî, el-Mecmû’, IV, 487; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-203). Mâlikî mezhebine göre ise on iki kişinin bulunması şarttır (Haraşî, Şerhu Muhtasar, II, 76-77).Hz. Peygamberin (s.a.s.) Medine’ye hicretinden önce Nakîu’l-Hadamat’ta kılınan cuma namazında kırk kişi hazır bulunmuştu (İbn Mâce, İkâmetu’s-Salât, 78). Ancak daha az kişi ile cuma namazı kılındığı da bilinmektedir. Nitekim Hz. Peygamberin (s.a.s.) emri ile Mus’ab b. Umeyr Medine’de 12 kişiye cuma namazını kıldırmıştır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Resûlullah (s.a.s.), cuma namazını kıldırırken, ticaret kervanının geldiğini haber alan cemaatten on iki kişi dışında hepsinin dışarı çıktığı rivayeti de sahih hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Cumua, 38). Öte yandan Hz. Peygamber (s.a.s.), bir yerleşim biriminde sadece dört kişi bulunsa bile, cuma namazının farz olduğunu bildirmiştir (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 255).
Görüldüğü üzere Hz. Peygamberden (s.a.s.) gelen rivayetler, biri imam olmak üzere en az dört kişinin bulunduğu yerde cuma namazının kılınabileceğini göstermektedir. Bu da cuma namazının kılınabilmesi için gerekli kişi sayısının alt sınırını belirler.
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