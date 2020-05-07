Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında bir süredir camilerde cemaat ile beraber namaz kılınamıyoruz. Yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verildi. Peki cuma namazı ne zaman camide kılınacak? Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması için haziran ayına işaret edildi. İşte detaylar…CAMİLERDE NE ZAMAN CUMA NAMAZI KILINACAK?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, pandemi sonrası normalleşme süreciyle ilgili, “Tedbirleri hızlandırabiliriz de tekrar sıkabiliriz de, bu pandemi ile ilgili gelecek verilere bağlı” dedi. Seyahat kısıtlamasının kaldırıldığı il sayısının artırılmasının planlandığını belirten Erdoğan, “Vaka sayısının düştüğü illerde rahatlama olacak” diye konuştu.

Erdoğan başkanlığında önceki gün yapılan MYK’da normalleşme süreci ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında hazırlanan 4 aşamalı eylem planı gündeme geldi. Bu açıklamalardan biri de cuma namazı ile ilgili oldu.

Camilerde cuma namazının dış mekan ile birlikte topluca kılınmaya başlaması 12 Haziran olarak değerlendiriliyor. Cuma namazında fiziki mesafe ve maske zorunlu olacak.

EVDE CUMA NAMAZI KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın Cuma namazı ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“Yeni tip corona virüsün yayılma tehlikesi ortadan kalkıncaya kadar cuma namazı başta olmak üzere cami ve mescitlerde cemaatle namaza ara verilmesi gerekli hale gelmiştir. Bu süreçte cuma namazı yerine öğle namazının kılınması yeterlidir. Ayrıca İslam'ın şiarı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir. Milletimiz ve İslam alemi için hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnsanlığın bu virüsten bir an önce kurtulmasını ve kurtulması için gerekli çalışmaların yapılmasında Rabbimden kolaylıklar niyaz ediyorum."