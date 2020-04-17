Cuma namazı evde kılınır mı? Cuma namazı evde nasıl kılınır?

Bazı öneriler arasında yer alan Cuma namazının televizyon ve internet aracılığıyla evde kılınması önerisi Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Kurulu tarafından görüşülmüş ve karara bağlanmıştı. Karara göre Cuma namazının kitle iletişim araçları vasıtasıyla evde kılınması caiz değil olarak yorumlanmıştı. Bunun üzerine pek çok Müslüman, Cuma namazı evde kılınır mı sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Cuma namazı evde nasıl kılınır? İşte, o detaylar

CUMA NAMAZI EVDE KILINIR MI?

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kuruluna gelen sorulara göre “Cuma Namazlarının Evde Kılınması ve Başka Yerde Kılınan Cuma Namazına Televizyon ya da İnternet Aracılığıyla uyulmasının Hükmü” görüşüldü. Buna göre alınan karar şu şekilde oldu;

İslam’ın şiarlarından sayılan Cuma namazı, cemaatle camide veya açık alanda kılınması gereken temel bir ibadettir. Bu namazın, özel hanelerde kılınması caiz değildir. Evlerde kılınan bir namaz Cuma namazı olarak geçerlilik kazanmaz.

Cuma namazı da dâhil olmak üzere cemaatle kılınan namazlarda imam ile ona uyanların hakikaten veya hükmen aynı mekânda bulunması şart olduğundan televizyon, internet vb araçlarla yayınlanan namazlara başka yerlerden uyulması da caiz değildir. Bu sebeple imamın namaz kıldırdığı mekânın hakikaten ya da hükmen dışında olan başka bir mahalde bulunan bir kimsenin o imama uyarak namaz kılması durumunda bu namaz geçerli olmaz.

Bu süreçte cuma namazı yerine münferiden öğle namazlarının kılınması, İslam’ın şiârı olan ezanların okunmaya devam edilmesi ve gerekli tedbirler alınarak camilerin münferiden namaz kılmak isteyenler için açık bulundurulmasının uygun olacağına karar verilmiştir.

CUMA NAMAZI EVDE NASIL KILINIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Cuma namazı yerine münferiden kılınması tavsiye edilen öğle namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle namazı 4 rekat sünnet, 4 rekat farz ve 2 rekat son sünnet olmak üzere toplamda 10 rekattır. Öğle namazı şu şekilde kılınır;

İLK 4 REKAT KILINIŞI (SÜNNET)

- İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının ilk sünnetini kılmaya),

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır (Erkekler; göbek altında sağ eli sol elin üzerine bağlarlar. Bayanlar; göğüs üzerinde sağ eli sol elin üzerine koyarlar)..

1.REKAT: Sübhaneke okunur,

- Euzü-Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2.REKAT: - Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3.REKAT: - Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4.REKAT: - Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- Allahümme Salli okunur,

- Allahümme Barik okunur,

- Rabbena Atina okunur,

- Rabbena Firli okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

İKİNCİ 4 REKAT KILINIŞI (FARZ)

Namaza başlamadan önce Kamet getirilir (Sadece erkekler kamet getirir),

- İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının farzını kılmaya),

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır...

1.REKAT: Sübhaneke okunur,

- Euzü-Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh", tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2.REKAT: - Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak üçüncü rekata başlanır...

3.REKAT: - Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak dördüncü rekata başlanır...

4.REKAT: - Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- Allahümme Salli okunur,

- Allahümme Barik okunur,

- Rabbena Atina okunur,

- Rabbena Firli okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

2 REKAT (SON SÜNNET)

İlk olarak Niyet edilir (Niyet ettim Allah rızası için bugünkü öğle namazının son sünnetini kılmaya),

- "Allahu Ekber" diyerek İftitah tekbiri alınır,

- Eller bağlanır ve namaza başlanır...

1.REKAT: - Sübhaneke okunur,

- Euzü-Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir ve üç defa "Sübhane Rabbiye'l-Azim" denir. Rükudan doğrulurken "Semi Allahü Limen Hamideh" denir, tam dik durunca ise "Rabbena Lekel Hamd" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir ve üç defa "Sübhane Rabbiyel-a'lâ" denir,

- "Allahü Ekber" diyerek Kıyam'a geçilir yani ayağa kalkılarak ikinci rekata başlanır...

2.REKAT: - Besmele çekilir,

- Fatiha Sûresi okunur,

- Namaz Sûresi okunur,

- "Allahü Ekber" diyerek Rüku'a eğilinir,

- "Allahü Ekber" diyerek iki defa Secde'ye gidilir,

- Ka'de-i ahîre yani son oturuşa geçilir,

- Oturuşta Ettahiyyâtü okunur,

- Allahümme Salli okunur,

- Allahümme Barik okunur,

- Rabbena Atina okunur,

- Rabbena Firli okunur,

- "Esselamü Aleyküm Ve Rahmetullah" diye selam verilerek namaz tamamlanır.

- Namazdan sonra Tesbihat yapılarak dua edilir.