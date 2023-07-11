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Cuma gününe dikkat! 3 kent 'en sıcak nokta' olacak

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#Meteoroloji#Sıcaklık Artışı#ANTALYA
Cuma gününe dikkat 3 kent en sıcak nokta olacak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 15:12

Türkiye genelinde bu hafta aşırı sıcaklıkların etkili olması bekleniyor. Cuma günü hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması beklenen Antalya, Aydın ve Manisa'nın Türkiye'nin en sıcak yerleri olması bekleniyor. Antalya'da cumartesi günü hava sıcaklığının yine 43 derece olması, Adana ve Aydın'da ise 44 dereceye ulaşması öngörülüyor.

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Antalya'da mevsim normallerinde ilerleyen sıcaklık, yeni hafta ile artışa geçti. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre; temmuz ayı mevsim normali 34,2 derece olan kentte, sıcaklığın 5 ila 10 derece artması bekleniyor. Son olarak 2000 yılı temmuz ayında 45 derece ile ayın en yüksek sıcaklığına ulaşılan kentte, bu değerin cuma ve cumartesi günleri 43 dereceye çıkacağı öngörülüyor.

5 İLA 10 DERECE ARTACAK

Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürü Ayşe Gemici, hafta boyunca kentte açık bir hava beklediklerini söyledi. Gemici, "Rüzgar, kuzeyli olarak orta kuvvette, zaman zaman özellikle sahil bandında kuvvetlice esmesini bekliyoruz. Nemin sahil bandında yüzde 10'a kadar düşmesi, iç kesimlerde ise yüzde 60'lara kadar ulaşmasını bekliyoruz. Sıcaklıkların hafta boyunca mevsim normallerinin 5 ila 10 derece üzerinde olmasını bekliyoruz" dedi.

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BU SAATLERE DİKKAT

Hava sıcaklıklarının arttığı günlerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulunan Gemici, "Özellikle cuma ve cumartesi günlerinde 43 dereceye kadar ulaşabileceği tahmin ediliyor. Kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların güneş ışınlarının en yoğun olduğu 11.00 ila 16.00 saatleri arasında güneşe çıkmaması gerekiyor. Vatandaşlarımız sıcaklık değerlerimizi internet sitemiz üzerinden anlık olarak takip edebilir" diye konuştu.

Cuma gününe dikkat 3 kent en sıcak nokta olacak

3 KENT, 'EN SICAK NOKTA' OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yayımlanan sıcaklık haritasına göre; ülke genelinde de sıcaklıklar artıyor. Buna göre, cuma günü hava sıcaklığının 43 dereceye ulaşması beklenen Antalya, Aydın ve Manisa'nın Türkiye'nin en sıcak yerleri olması bekleniyor. Antalya'da cumartesi günü hava sıcaklığının yine 43 derece olması, Adana ve Aydın'da ise 44 dereceye ulaşması öngörülüyor.

Cuma gününe dikkat 3 kent en sıcak nokta olacak

 

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#Meteoroloji#Sıcaklık Artışı#ANTALYA

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