Cuma günü sıcak hava dalgası geliyor! Hafta sonu hava nasıl olacak? Uzman isim şehir şehir anlattı: Bu bölgede 45 derecelerin üzerine çıkacak

Geçtiğimiz haftan beri devam eden ve İstanbul dahil olmak üzere Marmara Bölgesi’ni etkisi altına alan poyraz artık yavaş yavaş düşmeye başladı. Pazartesi gününden itibaren rüzgâr etkisini kaybederken ve yerini sıcak havalara bıraktı. Poyrazın özellikle İstanbul üzerinde etkisi fazlaydı, sıcak havanın etkisini düşürüyordu.

POYRAZ SERİNLETTİ AMA NEM BUNALTTI

“Sıcaklıklar İstanbul’da geçtiğimiz hafta poyrazın etkisiyle mevsim normallerinde seyretti. Poyraz ile Karadeniz üzerinden İstanbul’a bir nem taşınma durumu oldu. Nem taşınımı da hissedilen sıcaklığı ve bunaltıcılığı artırdı. Poyraz ne kadar rahatlatmış görünse de taşınan nemden dolayı yine bunaltıcı havaları yaşadık” diyen Adil Tek 22 Ağustos Cuma günü yeni bir sıcak hava dalgasının geleceğini söyledi.

İSTANBUL’DA 37 DERECELERİ GÖRECEĞİZ

Adil Tek, “İstanbul’da sıcaklık değerleri 35-37 derecelere kadar çıkacak. Bu da bir sıcak hava dalgası ama sevindiren haber şu; temmuz ayında yaşadığımız o pikleri görmeyeceğiz. Çok bunaltıcı bir sıcak hava dalgası olmayacak. 23 Ağustos Cumartesi günü ise sıcaklık etkisini kaybedecek, 28-29 dereceye düşecek” dedi ve bölge bölge sıcaklık tahminlerini anlattı:

TRAKYA 40 DERECELERE, İZMİR 42’LERE ÇIKACAK

-- Trakya’da; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli’nde sıcaklıkların cuma günü 40 dereceleri çıktığını göreceğiz. Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Sakarya, Manisa, İzmir, Aydın, Muğla, Denizli de sıcak hava dalgalarından etkilenecek ve sıcaklıklar 40 derecelere çıkacak. İzmir’in iç kesimlerinde ise 41-42 dereceleri göreceğiz.

-- Güney Doğu Anadolu’da geçtiğimiz hafta zaten bir sıcak hava dalgası vardı. Özellikle Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Şırnak, Siirt, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis, Osmaniye ve Kahramanmaraş’ta sıcaklıklar 40 derecenin üzerine çıkacak.

KIYI KESİMLERDE NEM ORANI ARTACAK

-- Özellikle kıyı kesimlerde; Antalya, Mersin, Adana’nın ve Hatay’ın sahil şeritleri ise sıcaklıklar çok yüksek olmayacak, 33-34 derecelerde seyredecek ancak nem etkisini gösterecek. Nem oranı yüzde 60’lara çıkacak ve tabii bu da hissedilen sıcaklığı arttıracak.

-- Ankara, Eskişehir, Kütahya, Afyon’da da sıcaklıklar 33-34 derecelerde olacak. Buralarda hava biraz daha kuru ve sıcak olacak.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı hava durumu haritası

GÜNEY DOĞU ANADOLU’DA 45 DERECELER YAŞANACAK

-- 23 Ağustos Cumartesi günü ise iç kesimlerde yani Çankırı, Çorum, Amasya gibi illerde sıcaklıklar yükselecek, 38 dereceleri göreceğiz. Cumartesi günü başkent Ankara’da da yine 36-37 derece sıcaklıklar görülecek.

-- 24 Ağustos Pazar günü ise sıcaklıklar artık Marmara’da etkisini kaybetmiş olacak. Ege’de de sıcaklıklarda 4-5 derecelik bir düşüş olacak.

-- İç Anadolu’nun doğusunda; özellikle Kırşehir, Nevşehir, Yozgat’ta sıcaklıklar 35 derecelerde seyrederken Güney Doğu Anadolu’da 45 dereceyi dahi göreceğiz.

AĞUSTOSUN SON 10 GÜNÜNDE YAĞIŞ OLACAK MI?

Ağustosun son 10 gününe girdik. Ülke genelinde yeterince yağış olmadı. Son 10 günde de yağışsız mı devam edeceğiz?

“Pazartesi günü özellikle Trakya’da yağışlar vardı. Özellikle Kırklareli ve Edirne’de kuvvetli yağışlar oldu. Tekirdağ’da da yağmur vardı. Kastamonu ve çevresinde de yağışlı havayı gördük” diyen Adil Tek bu soruyu şöyle yanıtladı:

“20 Ağustos Çarşamba gününden itibaren yurt genelinde yağışlar etkisini kaybetmeye başlayacak. Perşembe günü yurt genelinde yağış yok, cuma günü ise sıcak hava dalgası geliyor.”

Adil Tek, “Hafta sonu itibarıyla da özellikle cumartesi günü Batı Karadeniz’de yağmur göreceğiz. Balıkesir ve Bursa civarlarında da cumartesi günü yağış görebiliriz. Pazar günü ise Orta ve Doğu Karadeniz’de yağış olacak” dedi ve ekledi:

“Özellikle su probleminin ciddi seviyelerine ulaştığı İzmir başta olmak üzere Ege Bölgesi’nde yakın zamanda yağış maalesef görünmüyor. Yaz yağışları bu sene ortalama değerlerin çok altında kaldı. Ağustos ayını da ortalamanın altında yağış ile geçirdik ve önümüzdeki günlerde de yeterli yağış olmayacağını söylemek mümkün.”