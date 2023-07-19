Çukurova Üniversitesi'ndeki yangının nedeni belli oldu

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Yangın, 13 Temmuz'da saat 16.00 sıralarında Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki kafede çıktı. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Havadan ve karadan müdahale ile yangın, 1 saatte söndürüldü. Kafe kullanılamaz hale geldi. Çalışma başlatan polis, yangının kundaklama sonucu çıktığını belirledi. İncelemede; kafenin bahçesinde oturan Ozan T.'nin elindeki kağıtları tutuşturup, masayı yaktığı tespit edildi. Burada başlayan yangının, kısa sürede üniversite yerleşkesindeki ağaçlara sıçrayıp, büyüdüğü de belirlendi.

YANGINI YANLIŞLIKLA ÇIKARDIĞINI İDDİA ETTİ

Ekipler, Ozan T.'nin Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nden otobüse binip, bölgeye geldiğini tespit edip, baskınla yakaladı. Emniyetteki ifadesinde, yangını yanlışlıkla çıkardığını öne süren Ozan T.'nin, Adana Dr. Ekrem Tok Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan muayenesinde ise yüzde 90 zihinsel engelli olduğu belirlendi. Ozan T.'nin 10 yaşında yüksek ateş nedeniyle havale geçirip, engelli kaldığı belirtildi. Polisteki işlemleri tamamlanan Ozan T., cezai ehliyeti olmadığı gerekçesiyle ailesine teslim edildi.