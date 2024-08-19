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Çukurova Üniversitesi’nde e-Kayıt heyecanı başladı

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#Çukurova Üniversitesi#Öğrenci#Rektör
Çukurova Üniversitesi’nde e-Kayıt heyecanı başladı
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 19, 2024 12:23

Çukurova Üniversitesi’nde 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı e-kayıtları dün başladı. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Çukurova Üniversitesi rektörlüğüne atanan Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş kayıt merkezine ilk gelen, Tıp Fakültesine yerleşmeye hak kazanan Fevziye Yıldız isimli öğrencinin kaydını yaptı.

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YKS sonuçlarına göre kesin kayıt hakkı kazanan öğrenciler 19 – 21 Ağustos tarihleri arasında e-Devlet sitesi üzerinden ‘Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’ başlığı altındaki ‘Üniversite E-Kayıt’ seçeneğinden e-Devlet şifresiyle kimlik doğrulaması yapıldıktan sonra gerçekleştirebilecek.

Liseden mezun olduğu halde E-Kayıt sisteminde mezun görünmeyenler, askerlikle ilgili sorunu olanlar, başka bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olanlar vb. zorunlu nedenlerle elektronik kaydı yapılamayan öğrenciler, kesin kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak; e-Devlet uygulamasından elektronik kayıt olamayan öğrenciler ise 19 Ağustos - 23 Ağustos 2024 tarihleri arasında, şahsen veya noterden vekâletname verecekleri kişiler aracılığıyla kayıtlarını yaptıracaklar.

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Çukurova Üniversitesi’nde e-Kayıt heyecanı başladı

Kayıt merkezini ziyaret eden Prof. Dr. Beriş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre bu yıl 9 bin 117 adayın Çukurova Üniversitesine kesin kayıt hakkı kazandığını bildirerek, tüm öğrencilere başarılar diledi.

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#Çukurova Üniversitesi#Öğrenci#Rektör

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