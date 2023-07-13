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Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın korkuttu

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#Adana#Yangın#Çukurova Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın korkuttu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 13, 2023 18:33

Adana'da, Çukurova Üniversitesi yerleşkesindeki bir kafede çıkan yangın havadan ve karadan yapılan müdahale ile 1 saatte kontrol altına alındı.

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Yangın, saat 16.00 sıralarında Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde bulunan bir kafede çıktı. Kafeden duman yükseldiğini gören çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu.

Çukurova Üniversitesi yerleşkesinde çıkan yangın korkuttu

Yangının çalılıklara ve ormana alana sıçramaması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de Yangın söndürme helikopteriyle alevlere müdahale etti. 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında kafe kullanılamaz hale gelirken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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#Adana#Yangın#Çukurova Üniversitesi

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