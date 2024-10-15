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Çukurova Üniversitesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında 'siber güvenlik' protokolü

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#Çukurova Üniversitesi#Çukurova Kalkınma Ajansı#Siber Güvenlik
Çukurova Üniversitesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında siber güvenlik protokolü
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Ekim 15, 2024 15:25

Çukurova Üniversitesi ile (ÇÜ) Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) arasında Gönüllülük Platformu ile Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü İmzalandı.

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Çukurova Üniversitesi Rektörlük makamındaki protokol töreninde Çukurova Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş, Çukurova Kalkınma Ajansı adına ise Genel Sekreter Ahmet Rıfat Duran protokolleri imzaladı. 

Çukurova Üniversitesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında siber güvenlik protokolü

PROTOKOLLERİN AMACI

İmzalanan Gönüllülük Platformu İşbirliğiyle Adana’nın gelişmesi için çocuk ve gençlere yönelik fikir üreten, gönüllülük esasıyla bilgi, tecrübe, zaman veya maddi imkânlarını paylaşan insanları bir araya getiren bir platform oluşturulması; 

Kalkınma Ajansları Siber Vatan Programı Siber Güvenlik Eğitimi İşbirliği Protokolü ile ise, Kalkınma Ajansları tarafından ülkemizin siber güvenlik uzmanı ihtiyacının karşılanması amacıyla üniversitelerde öğrenim gören öğrencilerin farkındalıklarını artırmak ve potansiyel yetenekleri tespit edilerek dijital ve siber güvenlik teknolojileri alanında kariyer planlamalarını teşvik etmek ve desteklemek amaçlanıyor.

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Çukurova Üniversitesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı arasında siber güvenlik protokolü

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#Çukurova Üniversitesi#Çukurova Kalkınma Ajansı#Siber Güvenlik

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