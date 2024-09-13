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Çukurova Üniversitesi-ÇKA'dan turizm atağı

Güncelleme Tarihi:

#Çukurova Üniversitesi#ÇKA#Adana
Çukurova Üniversitesi-ÇKAdan turizm atağı
Erdal Fernergiz
Oluşturulma Tarihi: Eylül 13, 2024 14:31

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) ile Çukurova Kalkınma Ajansı (ÇKA) arasında “Turizm Odaklı Sosyal Girişimcilik Merkezi Projesi” işbirliği protokolü imzalandı. Proje, gençleri ve kadınları turizm alanında istihdama kazandırmayı amaçlıyor.

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Bankası koordinasyonuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO), Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Çukurova Üniversitesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliği ile hazırlanan proje kabul edildi.

EĞİTİM VERİLECEK

Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran tarafından imzalanan protokol kapsamında Yumurtalık bölgesindeki gençler ve kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların turizm konularında eğitilerek istihdam/girişimcilik potansiyelinin arttırılması amaçlanıyor.

Projenin Adana – Yumurtalık bölgesine turistik gelişimine katkı sunacağını belirten Rektör Beriş, "Proje, Adana’nın doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için kritik değerde görünüyor." dedi.

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#Çukurova Üniversitesi#ÇKA#Adana

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