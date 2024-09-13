Çukurova Üniversitesi-ÇKA'dan turizm atağı

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Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Dünya Bankası koordinasyonuyla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (SEECO), Sosyal Girişimcilik Merkezi ve Geçim Kaynağı Tesisi Destek Programı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Çukurova Üniversitesi ile Çukurova Kalkınma Ajansı işbirliği ile hazırlanan proje kabul edildi.

EĞİTİM VERİLECEK



Rektör Prof. Dr. Hamit Emrah Beriş ve ÇKA Genel Sekreteri Ahmet Rifat Duran tarafından imzalanan protokol kapsamında Yumurtalık bölgesindeki gençler ve kadınlar başta olmak üzere dezavantajlı grupların turizm konularında eğitilerek istihdam/girişimcilik potansiyelinin arttırılması amaçlanıyor.

Projenin Adana – Yumurtalık bölgesine turistik gelişimine katkı sunacağını belirten Rektör Beriş, "Proje, Adana’nın doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak için kritik değerde görünüyor." dedi.