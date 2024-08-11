Çukurova Havalimanı’nın açılışını yapan Erdoğan: Ürünlerimizi dünyaya taşıyacak

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TÜRKİYE’nin 58’inci sivil havaalanı olan Çukurova Uluslararası Havalimanı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla dün hizmete açıldı. Erdoğan, açılış töreninde yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi: “Aziz milletim, sevgili Adanalılar, sevgili Mersinliler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Havalimanımızın Adana’mız ve Mersin’le birlikte 85 milyonun her bir ferdine hayırlı olmasını diliyorum.

MODERN VE ESTETİK KAPI

Bugün sadece bir havalimanı değil, yeni modern, estetik bir kapı açıyoruz. Havalimanımızın dünya standartlarında bir eser olduğunu görüyoruz. Yıllık yolcu kapasitesi 9 milyondur. Üst yapı tesislerimizin kapalı alanı 214 bin 180 metrekareyi buluyor. Akdeniz’de yaşayan tüm kardeşlerimizin benimseyeceği bir yaklaşımla havalimanımız inşa edildi. Son yıllarda ülkemize kazandırdığımız pek çok eseri kamu özel ortaklığıyla hayata geçirdik. Havalimanının yatırım miktarı 608 milyon 500 bin avrodur.

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İKİ ŞEHRİN TAM ORTASINDA

Her iki şehrimizin tam ortasında konumlanmıştır. Bağlantı yollarının çalışmalarına da başlamıştık. Sadece karayolu bağlantılarıyla yetinmiyoruz. Çukurova’nın ticaret, turizm ve tarımsal üretimine katkılar yapacak, yaklaşık 3 bin kişinin istihdamına vesile olacaktır. Akdeniz’in tamamının kalkınmasında lokomotif rolü üstlenecek böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Adanalı ve Mersinli hemşerilerimiz kısa sürede ne kadar isabetli bir yatırım olduğunu görecekler. Ekonomik hayatın güçlenmesine yardımcı olacak. Bölge ekonomisine çarpan etkisi yapacak. Sanayi bölgelerinin ürünlerini dünyaya taşıyacak. Tarım ürünleri gecikmeksizin müşterilerine kolaylıkla ulaşabilecek. Böyle bir eseri ülkemize kazandırmaktan gurur duyuyoruz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Vatandaşlarımıza kazasız, sorunsuz seferler diliyorum.”

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DENİZDEN ADANA’YI ORTADOĞU’YA BAĞLAYACAĞIZ

- Adana Doğu Akdeniz Konteyner Limanı projesi hakkında da konuşan Erdoğan, “Deniz üzerinden Adana’yı Ortadoğu’ya bağlayacağız. Adana ile Mersin ile ve Çukurovalı kardeşlerimle bizim aramızı kimse bozamaz” dedi. Konuşmaların ardından ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’nın resmi açılışı gerçekleştirildi.

KULEDE PORTAKAL AĞACI

Kontrol kulesi, Çukurova’nın narenciyesinden esinlenilerek ağaç formunda tasarlandı. Havalimanına da portakal rengi hakim.

‘HAVAYOLU HALKIN YOLU OLACAK’

Çukurova Uluslararası Havalimanı açılışıyla birlikte havayolunu halkın yolu olma haline getiriyoruz. Aktif havalimanı sayımızı 26’dan 58’e çıkarttık. 2053 yılında bu sayıyı inşallah 61’e ulaştırmayı hedefliyoruz. Günde 303 ton olan havayolu kargo seviyemiz 2 bin 615 ton seviyelerini buldu. Uçulan ülke sayısı 50 iken bugün 131 ülkeye uçuş gerçekleştiriliyor. Bunlar sadece havayolu taşımacılığında yaptıklarımız. Karayollarında ciddi yatırımlar yaptık. Ülkemizi yüksek hızlı tren konforuyla ilk kez biz tanıştırdık. Şu anda 2 bin 32 kilometre uzunluğunda hatta sahibiz. Adana ve Mersin’i de ihmal etmedik. Her 2 ilimizin ulaşım ve iletişim altyapısına 200 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. 440 kilometre uzunluğundaki Akdeniz Sahil Yolu ile Mersin ile Antalya’yı birleştiriyoruz. Proje tamamlandığında 9 saat 30 dakika süren seyahat süresini, 4 buçuk saate indireceğiz.

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TÜRKİYE’NİN 58. HAVALİMANI... 8 BİN DÖNÜMDE 9 MİLYON YOLCU KAPASİTESİ

Türkiye’nin 58’inci havalimanı olan Çukurova Havalimanı, 9 milyon yolcu kapasitesine sahip. 8 bin dönümlük alan üzerine kurulan ve geniş uçakların da inebileceği 3 bin 500 metre uzunluğundaki CAT-II standartlarında piste sahip olan havalimanı, Adana ve Mersin başta olmak üzere Çukurova bölgesine hizmet edecek.

HIZLI TRENLE 23 DAKİKA

Hızlı trenle Adana ve Mersin’den 23 dakikada limana ulaşılacak. 110 bin metrekare kapalı alana sahip terminal binası inşa edilen havalimanında, 40 uçak kapasiteli 217 bin metrekarelik apron, 62 bin metrekarelik kargo apronu ve 56 bin metrekarelik genel havacılık apronu bulunuyor. Doğrudan ve dolaylı olarak 3 bin kişiye istihdam sağlaması, Mersin ve Adana başta olmak üzere çevre illere ekonomi, ticaret ve turizm açısından büyük fayda getirmesi öngörülüyor.

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KARGO MERKEZİ OLACAK

Bölgeye önemli katkılar sağlayacak olan Çukurova Havalimanı’nın, Türkiye’nin kargoda ikinci büyük merkezi olması da hedefleniyor. Kargo trafiğinin artmasıyla, ticaret hacminin iki katına çıkması bekleniyor.

Yeni havaalanında incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan , havalimanın bölgedeki 5 milyon insana hizmet vereceğini söyledi.

MUHALEFETE TEPKİ: BORÇLARA PARA YOK PARİS’E VAR

Şakirpaşa Havalimanı bir eğitim merkezi olarak bölgeye hizmet verecek. Kapatma diye bir şey yok. Muhalefet yapılan yatırımı gölgelemeye çalışıyor. Böyle siyaset olmaz. Dünyanın hangi ülkesinde böyle bir muhalefet vardır. Yatırımı kötüleyen muhalefet olmaz. Bu ülkede dikili tek bir ağacınız yok. Bunun adı siyasi hasetliktir. Ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa eleştirilmesi gereken Çukurova Havalimanı değil, halkın parasını Paris’te har vurup harman savuran müsriflerdir. SGK’ya borç ödemeye, millete hizmet etmeye gelince kasada para yok, fakat cümbür cemaat Paris’te keyif çatmaya gelince paranın sınırı yok. Soruyorum, daha büyük bir havalimanımızın olması deprem yardımlarını ulaştırmada elimizi rahatlatır mı?

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ŞAKİRPAŞA KAPANMIYOR

Şehirlerimize kazandırdığımız her esere, ‘Parayı betona gömüyorlar’ diyerek karşı çıktılar. Yapılan her hayırlı işe mutlaka kulp taktılar. Muhalefet havalimanına dair öngörülerinde yanılacak. Şakirpaşa Havalimanı’nı kapatmıyoruz. Bu yalanı devam ettirmek ahlâksızlıktır. Ticari uçuşlar için Çukurova’yı; eğitim, afetle mücadele ve güvenlikle ilgili çalışmalarda ise Şakirpaşa Havalimanı’nı kullanacağız.