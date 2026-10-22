Çukurova Belediyesi'ne operasyon: Emrah Kozay, Soner Çetin ve diğer şüpheliler adliyeye sevk edildi

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti. Jandarma ekiplerince 51 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda, aralarında mevcut Belediye Başkanı Emrah Kozay ve önceki dönem Belediye Başkanı Soner Çetin'in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Ara yakalamalar gözaltı sayısı 49'a yükseldi.

KOZAY ÖRGÜT LİDERİ, ÇETİN VE ŞİRE YÖNETİCİ OLARAK DEĞERLENDİRİLDİ

Soruşturma dosyasında Belediye Başkanı Emrah Kozay'ın örgüt lideri, eski Belediye Başkanı Soner Çetin ile Kozay'ın teyzesi Sıdıka Şire'nin ise örgüt yöneticisi olarak değerlendirildiği öğrenildi. Dosyada bazı belediye başkan yardımcıları ve belediye personelinin de yer aldığı belirtildi.

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İHALE, RÜŞVET VE BANKAMATİK MEMURU İDDİALARI

Soruşturmanın, belediyenin ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlük yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen bazı alımlarda Kamu İhale Kanunu'ndaki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı ve belediyeden iş alan yüklenicilerin hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet verdiği iddiaları üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Dosyada ayrıca bazı belediye personelinin fiilen işe gitmediği halde maaş aldığı iddiaları da incelendi. Kamuoyunda "bankamatik memuru" olarak bilinen kişilerle ilgili soruşturma kapsamında, belediyeye gitmedikleri halde maaş aldıkları öne sürülen 8 kişi hakkında da işlem yapıldı.

TUFANBEYLİ BELEDİYE BAŞKANININ KIZI DA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında CHP'li Tufanbeyli Belediye Başkanı Ahmet Aktürk'ün kızı E.A.'nın da belediyede fiilen çalışmadan maaş aldığı iddiasıyla gözaltına alınanlar arasında bulunduğu öğrenildi. Söz konusu iddialar soruşturma dosyası kapsamında inceleniyor.

Belediyeden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evraklarının üç kişilik bilirkişi heyetince incelendiği, hazırlanan rapor ve diğer deliller doğrultusunda operasyon düzenlendiği belirtildi.

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ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Emrah Kozay, Soner Çetin ve Sıdıka Şire ile diğer şüpheliler sağlık kontrolünden geçirilmelerinin ardından adliyeye sevk edildi.