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Çukurova Belediyesi'ne operasyo! Başkan Emrah Kozay dahil 44 gözaltı

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#Çukurova Belediyesi#ADANA#BELEDİYE
Çukurova Belediyesine operasyo Başkan Emrah Kozay dahil 44 gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 19, 2026 08:13

Adana’da Çukurova Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında operasyon düzenlendi. Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile eski Çukurova Belediye Başkanı ve CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin'in de aralarında bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Çukurova Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde belediye binası ile birlikte çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Çukurova Belediyesine operasyo Başkan Emrah Kozay dahil 44 gözaltı

Belediye binasında güvenlik önlemi alan ekipler arama yaptı. Operasyonda, haklarında gözaltı karar verilen 51 kişiden, Belediye Başkanı Emrah Kozay ve eski belediye başkanı CHP Genel Sekreter Yardımcısı Soner Çetin’in de bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü. Diğer 7 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Çukurova Belediyesine operasyo Başkan Emrah Kozay dahil 44 gözaltı

İHALELERDE USULSÜZLÜK İDDİALARI

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlenen Çukurova Belediyesi'nde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan temin işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesindeki istisna hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hakediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaş aldığı iddia edildi.

Çukurova Belediyesine operasyo Başkan Emrah Kozay dahil 44 gözaltı

Aralarında belediyeden iş alan 4 yüklenici, mevcut belediye başkanının bir akrabası ve fiilen çalışmadıkları halde belediyeden maaş aldıkları iddia edilen belediye personelinin de aralarında bulunduğu şüphelilerin jandarma komutanlığındaki işlemleri devam ediyor.

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#Çukurova Belediyesi#ADANA#BELEDİYE

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