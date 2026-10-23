Çukurova Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kozay'ın, Çukurova Belediye Başkanlığı ve belediyeye bağlı Çukurova İmar İnşaat İnsan Kaynakları Anonim Şirketi bünyesinde gerçekleştirilen çeşitli ihale, doğrudan temin, personel istihdamı ve hakediş işlemlerinde usulsüzlükler yapıldığı, kamu kaynaklarının hukuka aykırı şekilde kullanıldığı ve söz konusu eylemlerin suç işlemek amacıyla oluşturulan örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirildiği iddialarına ilişkin başlatılan soruşturmada tutuklandığı belirtildi.

Açıklamada, Kozay'ın, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak Bakanlıkça görevinden uzaklaştırıldığı kaydedildi.

SORUŞTURMA SÜRECİ



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Çukurova Belediyesinde gerçekleştirilen ihale ve doğrudan teminlerde usulsüzlükler yapıldığı, belediyeye bağlı anonim şirket üzerinden gerçekleştirilen alımlarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 3/g maddesindeki "istisna" hükmünün usulsüz kullanıldığı, belediyeden iş alan yüklenicilerin hak ediş ödemeleri karşılığında rüşvet alındığı ve bazı belediye personelinin fiilen işe gitmedikleri halde maaşlarının ödendiği iddialarına ilişkin "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme ve örgüte üye olma", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık" ve "ihaleye fesat karıştırma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

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Dosya kapsamındaki ihbarlar üzerine Çukurova Belediyesinden temin edilen 2024, 2025 ve 2026 yıllarına ait ihale ve doğrudan temin evrakları üzerinde 3 kişilik bilirkişi heyetince gerçekleştirilen inceleme sonucu düzenlenen bilirkişi raporu ve soruşturma kapsamında elde edilen diğer deliller doğrultusunda, Çukurova Belediye Başkanı Kozay, geçen dönemki belediye başkanı Çetin, 4 belediye başkan yardımcısı ve belediyeye bağlı anonim şirketin 1 yöneticisinin de aralarında bulunduğu 51 şüpheliye yönelik İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekiplerince 19 Ekim'de operasyon düzenlenmişti.

Operasyonda, Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay ile geçen dönem Belediye Başkanı Soner Çetin ve 4 belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 44 şüpheli gözaltına alınmıştı. Aranan 5 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 49'a yükselmişti.