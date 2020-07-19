Çukurca'da roketli tuzak! Böyle tespit edildi…
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), komandolar tarafından Çukurca'da düzenlenen operasyonda, üs bölgesine hedef alan 2 roket atar tespit edilerek, olası saldırının önlendiği belirtildi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımızın dikkati, PKK terör örgütünün üs bölgemize yönelik saldırısını önledi. Çukurca'da icra edilen operasyonda biri üs bölgesini hedef alacak şekilde yerleştirilmiş ve diğeri uzaktan komutalı düzenekle tuzaklanmış 2 adet roket atar tespit edildi" denildi. Roket atarların tespiti ile teröristlerin saldırısının önlendiği kaydedildi.
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