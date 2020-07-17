Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.
Çukurca İlçesi Alkan Köyü Derin Tepe mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 odalı mağarada, 8 KW jeneratör, 15 elektrikli fünye, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet 57 mm GTT (Geri Tepmesiz Top) mühimmatı, 51 adet uçaksavar mühimmatı, 2 akü, 157 metre elektrik kablosu, 2 adet hilti ucu, 20 litre benzin ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.
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