MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriÇukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
GeriGündem Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)
Haber Giriş: 17.07.2020 - 17:05,Son Güncelleme:

Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Çukurca'da PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
Abone Olgoogle-news

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda, silah ve mühimmat ele geçirildi.

Çukurca İlçesi Alkan Köyü Derin Tepe mevkisinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama- tarama faaliyetlerinde tespit edilen 2 odalı mağarada, 8 KW jeneratör, 15 elektrikli fünye, 17 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 4 RPG-7 roketatar mühimmatı, 1 adet 57 mm GTT (Geri Tepmesiz Top) mühimmatı, 51 adet uçaksavar mühimmatı, 2 akü, 157 metre elektrik kablosu, 2 adet hilti ucu, 20 litre benzin ele geçirildi. Bölgedeki operasyon sürüyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle