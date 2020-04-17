Çukurca ve Haftanin'de PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Çukurca ve Irak kuzeyi Haftanin'de devam eden operasyonlarda terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda; 2'si gece görüş olmak üzere 3 adet dürbün, 2 adet el bombası, 5 adet fünye, 2 adet 60 mm'lik havan mühimmatı ve 287 adet doçka mermisi, 3 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve 4 adet RPG-7 sevk fişeği, 2 adet güneş enerji paneli ile yaşam malzemesi ele geçirilerek imha edildi" denildi.