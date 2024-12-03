Çukurca katili Tel Rıfat’ta ortaya çıktı

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Irak ve Suriye’de Türk güvenlik güçlerine yönelik çok sayıda terör eylemlerinin talimatını veren PKK sorumlularından ‘Yaşar Hakkari’ kod adlı Yaşar Çekik’i, MİT öncelikli hedef listesine aldı. Saha ajanlarından gelen bilgiler doğrultusunda Suriye’nin Tel Rıfat kentinde olduğu belirlenen Çekik’e yönelik operasyon için düğmeye basıldı. Yapılan nokta operasyonla terörist Çekik öldürüldü.

Çekik’in 2010 yılında Hakkâri’nin Çukurca ilçesinde 6 askerin şehit olduğu Hantepe Jandarma Karakolu, 2011’de 24 askerin şehit edildiği Çukurca Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanlığı ve bir askerin şehit olduğu Kekliktepe üs bölgesine saldırıları planlayıp talimatını verdiği belirlendi. İnterpol tarafından “Kırmızı Bülten”le aranan Çekik, ayrıca terörden arananlar listesinde 20 milyon lira ödülle yer alıyordu.