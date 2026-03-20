Çukura düşüp ayağını kırdı… 1 milyon TL’lik ihmal

ANTALYA’da Kaleiçi Kentsel ve 3’üncü Derecede Arkeolojik Sit Alanı konumundaki Tophane Çay Bahçesi bölgesinde yapılan kazılar ve restorasyon çalışmaları sırasında, Almanya’dan tatile gelen Yunus Güray’ın (60) 1 Ocak 2017’de 2 metrelik çukura düşmesi ile ilgili dava sonuçlandı. Antalya Müze Müdürlüğü’nün sorumluluğundaki sondaj çukuruna düşerek yaralanması sonucu 6 ameliyat geçiren Yunus Güray adına açılan tazminat davasında, toplam 1 milyon 50 bin TL’lik maddi tazminatın olay tarihinden itibaren yasal faiziyle ödenmesi talep edildi. Antalya 4’üncü İdare Mahkemesi kararında, alınan güvenlik önlemlerinin iş güvenliği kuralları kapsamında yeterli düzeyde olmadığı ve meydana gelen zarardan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yüzde 100 kusuru bulunduğunun tespit edildiği belirtildi.

‘SADECE UÇAK MASRAFIM 22 BİN EURO TUTTU’

Olay gününü anlatan Yunus Güray, “Yılbaşı günüydü, havaalanına indik. O gün 3-5 kişi vardı. Bir taksi tuttuk beraber. Şehir içine eğlenerek geldik. Otele yerleştim ve ‘Yılbaşını burada nasıl kutluyorlar bakayım’ dedim. Geleli daha 1-2 saat olmuştu. Yat Limanı’na doğru indim. Asansör var sol tarafta, kafeler vardı önceden yeşil alandı. Orada ateş yakmışlar. Dans ediyorlardı, kapalı bir yer vardı. ‘Karşıya geçeyim, ateşe bakayım’ dedim. Merdivenler vardı 50 metre ileride. Çukurları görmedim, yürürken 2 metre aşağı düştüm tek ayağım üzerine. Ayağımı topuk, oynak yerinden kırdım. Etrafı koruma altında değildi. 1 hafta sonra özel uçakla Almanya’ya döndüm. Ömrümü yediler, demir var ayağımda, sakat bıraktılar. Ayağı keseceklerdi neredeyse. Şu an kalıcı sakatlık var. 1 sene kendime gelemedim, 2 haftada bir ameliyata giriyordum. Almanya’da 3 ay hastanede kaldım ve ayağımda yüzde 3’lük engel oluştu. Benim uçak masrafım sadece 22 bin Euro tuttu. 9 yıl oldu, bir tane çukur değildi. Adamlar kazmış, kazmış, bırakmış. Tam merkezde bu olay, hani ormanda bir yerde olur, ‘Tamam benim de hatam var. Gittim de düştüm’ derim. Ama şehrin merkezinde, etrafı çevrili değildi. Yemyeşil alan, gece vaktiydi. Ben mahkemeye verdim, o çukurları 3 ay sonra kapattılar. Adil bir karar olmadı” dedi.

Yunus Güray’ın ayağında yüzde 3’lük engel oluştu.