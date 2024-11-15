Cudi Dağı’nın yeni misafirleri... 30 ceylan doğaya bırakıldı

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Ceylanların 3’üne bilimsel çalışmada kullanmak üzere takip cihazı takıldı. Şırnak Valisi Birol Ekici, “Bu hayvanları burada yaşayan vatandaşlarımıza ve geleceğimiz olan çocuklara emanet ediyorum” dedi. Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu da 2006 yılında Şanlıurfa’nın Kızılkuyu Üretme İstasyonu’nda 86 ceylan ile üretime başladıklarını söyledi. Yapılan çalışmalar neticesinde 454 hayvana ulaştıklarını anlatan Mumcuoğlu, “Son 175 doğumla birlikte ceylan üretme istasyonunda yeterli sayıya ulaşıldığından ceylanları nakletme ihtiyacı doğdu” ifadesini kullandı.