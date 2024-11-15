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Cudi Dağı’nın yeni misafirleri... 30 ceylan doğaya bırakıldı

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#Şanlıurfa#Ceylan#Cudi Dağı
Cudi Dağı’nın yeni misafirleri... 30 ceylan doğaya bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2024 07:00

Şanlıurfa 75. Yıl Ceylan Üretme İstasyonu’ndan alınan nesli tükenme tehlikesinde olan 30 ceylan (Gazella gazella), Şırnak’ın Silopi ilçesinde doğaya salındı.

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Ceylanların 3’üne bilimsel çalışmada kullanmak üzere takip cihazı takıldı. Şırnak Valisi Birol Ekici, “Bu hayvanları burada yaşayan vatandaşlarımıza ve geleceğimiz olan çocuklara emanet ediyorum” dedi. Şanlıurfa Doğa Koruma Milli Parklar Bölge Müdürü Hakan Mumcuoğlu da 2006 yılında Şanlıurfa’nın Kızılkuyu Üretme İstasyonu’nda 86 ceylan ile üretime başladıklarını söyledi. Yapılan çalışmalar neticesinde 454 hayvana ulaştıklarını anlatan Mumcuoğlu, “Son 175 doğumla birlikte ceylan üretme istasyonunda yeterli sayıya ulaşıldığından ceylanları nakletme ihtiyacı doğdu” ifadesini kullandı.

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#Şanlıurfa#Ceylan#Cudi Dağı

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