Cüda Ne Demek? Cüda Nedir? Cüda Tdk Kelime Anlamı

Son dönemlerde cüda kelimesi çok sık merak edilen sözcükler arasında yer alıyor. Özellikle İstiklal Marşı'nda geçmesiyle daha fazla merak uyandırmaktadır. Farsça bir kelime olarak Türkçeye geçmiş olan bu kelimenin anlamını öğrenebilir; gündelik yaşamda duyulan cümleleri daha iyi anlayabilirsiniz.

Cüda Ne Demek?

Cüda kelimesi ‘Yurt, baba ocağı gibi alışılmış olan yerlerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan’ anlamına gelmektedir. Bu anlam itibariyle pek çok farklı yer ve kişi için kullanılabilir

Cüda Nedir?

Özellikle cüda baba ocağı ya da vatandan uzaklaşmak veya uzak kalmak anlamları taşımaktadır. Bu yerlerden ayrılmış olan ya da mecburen uzaklaştırma durumu yaşanmış zamanlar için cümle içerisinde kullanılmaktadır. Hem gündelik yaşam içerisinde hem de yazılı ve sözlü çalışmalarda bu kelimeyi Türkçede kullanabilirsiniz.

Cüda TDK Kelime Anlamı

Türk Dil Kurumu açısından kelime anlamı olarak cüda ‘uzak kalmış olan, yurt ve baba ocağı gibi alışılmış yerlerden ayrılmış’ anlamlarına gelmektedir. Bu anlamları itibaren özellikle yazılı metinlerde çok sık karşılaşılan kelimelerden biridir. Farsça kelime olarak Türkçeye yerleşmiş olan cüda, amaca uygun olarak bu anlam üzerinden kullanılabilir.