Cüda Ne Demek? Cüda Nedir? Cüda Tdk Kelime Anlamı
İstiklal Marşı'nda geçen cüda kelimesi anlamı itibariyle pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Siz de bu kelimenin gerçek anlamını öğrenebilir ve İstiklal Marşını daha etkin şekilde anlayabilirsiniz. Ayrıca kelime içerisinde farklı zamanlarda da kullanabilirsiniz. Peki, cüda ne demek? Cüda nedir? Cüda TDK kelime anlamı hakkında bilinmesi gerekenler.
Son dönemlerde cüda kelimesi çok sık merak edilen sözcükler arasında yer alıyor. Özellikle İstiklal Marşı'nda geçmesiyle daha fazla merak uyandırmaktadır. Farsça bir kelime olarak Türkçeye geçmiş olan bu kelimenin anlamını öğrenebilir; gündelik yaşamda duyulan cümleleri daha iyi anlayabilirsiniz.
Cüda Ne Demek?
Cüda kelimesi ‘Yurt, baba ocağı gibi alışılmış olan yerlerden ayrılmış olan, uzak kalmış olan’ anlamına gelmektedir. Bu anlam itibariyle pek çok farklı yer ve kişi için kullanılabilir
Cüda Nedir?
Özellikle cüda baba ocağı ya da vatandan uzaklaşmak veya uzak kalmak anlamları taşımaktadır. Bu yerlerden ayrılmış olan ya da mecburen uzaklaştırma durumu yaşanmış zamanlar için cümle içerisinde kullanılmaktadır. Hem gündelik yaşam içerisinde hem de yazılı ve sözlü çalışmalarda bu kelimeyi Türkçede kullanabilirsiniz.
Türk Dil Kurumu açısından kelime anlamı olarak cüda ‘uzak kalmış olan, yurt ve baba ocağı gibi alışılmış yerlerden ayrılmış’ anlamlarına gelmektedir. Bu anlamları itibaren özellikle yazılı metinlerde çok sık karşılaşılan kelimelerden biridir. Farsça kelime olarak Türkçeye yerleşmiş olan cüda, amaca uygun olarak bu anlam üzerinden kullanılabilir.
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