Cüceloğlu’nun ailesi uyardı: Dolandırıcılara dikkat

Ailenin yaptığı açıklama şöyle: “Doğan Hoca’nın adından faydalanmak amacıyla açılan sahte hesaplarda para toplanmaya çalışıldığı, adının ve fotoğrafının iznimiz olmaksızın bazı faaliyetlerde kullanıldığı bilgisini üzülerek öğrendik. Doğan Cüceloğlu adına hiçbir sebeple para toplamamız söz konusu değildir. Onun adının topluma faydalı işler için onayımız alınarak yapılacak faaliyetler dışında kullanılmasına zaten yorgun olan gönlümüzün kırıldığını belirtmek isteriz.

Ömrünü adadığı, nice emeklerle oluşturduğu fikirsel mirasına uydurma sözler ve yorumlarla zarar verilmesi ihtimali canımızı yakıyor. Sizler de lütfen buna izin vermeyin. Bu vesileyle Doğan Cüceloğlu sosyal medya hesaplarını meslektaşı ve eşi Yıldız, yıllardır birlikte çalıştığı asistanları Emre, Gizem ve kızı Umay’la birlikte ve çocuklarının da desteğiyle sürdüreceğimizi paylaşmak isteriz.”