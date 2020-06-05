Çubuk’taki olaylı cenazeden sonra şehit babası ziyarete geldi
Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün şehit babası Mustafa Kırıkçı’yı, CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.
Kılıçdaroğlu, kendisini evine davet eden şehit babası Mustafa Kırıkçı’nın, ‘oğlunun adının Ankara’da bir yerde yaşatılması’ teklifini kabul ederek üzerine düşeni yapacağını söyledi.
Kılıçdaroğlu, geçen yıl nisan ayındaki cenaze töreninde saldırının ardından şehit babası Mustafa Kırıkçı’yı, CHP Genel Merkezi’nde makamında ağırladı. Görüşmenin, şehit babası Mustafa Kırıkçı’nın talebi üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Görüşmede, şehit babası Kırıkçı, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Anadolu adetlerinde düğüne, cenazeye gelenlere saldırılmaz, böyle davranılmaz, baş üstünde tutulur. Bizim cenazemize gelmişsiniz, bu bizim için önemli bir şey. Olayın bizimle ve köyümüzle bir ilgisi yok” diye konuştu.
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