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Rifat BAŞARAN/ ANKARA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Çubuk’taki olaylı cenazeden sonra şehit babası ziyarete geldi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
Çubuk’taki olaylı cenazeden sonra şehit babası ziyarete geldi
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Ankara Çubuk’ta katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün şehit babası Mustafa Kırıkçı’yı, CHP Genel Merkezi’nde ağırladı.

Kılıçdaroğlu, kendisini evine davet eden şehit babası Mustafa Kırıkçı’nın, ‘oğlunun adının Ankara’da bir yerde yaşatılması’ teklifini kabul ederek üzerine düşeni yapacağını söyledi.

Kılıçdaroğlu, geçen yıl nisan ayındaki cenaze töreninde saldırının ardından şehit babası Mustafa Kırıkçı’yı, CHP Genel Merkezi’nde makamında ağırladı. Görüşmenin, şehit babası Mustafa Kırıkçı’nın talebi üzerine gerçekleştiği öğrenildi. Görüşmede, şehit babası Kırıkçı, yaşanan olaydan dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Anadolu adetlerinde düğüne, cenazeye gelenlere saldırılmaz, böyle davranılmaz, baş üstünde tutulur. Bizim cenazemize gelmişsiniz, bu bizim için önemli bir şey. Olayın bizimle ve köyümüzle bir ilgisi yok” diye konuştu.

 

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Rifat Başaran
Rifat Başaran
rifatbasaran@hurriyet.com.tr
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