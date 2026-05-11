Çubuk’taki linç girişimi... 7 yıl sonra helalleşme

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2026 07:00

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 yıl önce Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde kendisine düzenlenen linç girişimine karışan 78 yaşındaki Yakup Karakoç’la bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O dönem kamuoyunda büyük tartışma yaratan saldırı olayının sanıkları arasında Karakoç da yer almıştı. Yargılandığı davada kendisine 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Karakoç’un, o gün yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğu belirtildi. Karakoç’un talebi üzerine de Kılıçdaroğlu kendisini ofisinde kabul etti. Karakoç, Kılıçdaroğlu’ndan özür dileyerek “helallik” istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç’un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı. Kılıçdaroğlu görüşmede, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” dedi. 

