Çubuk’taki linç girişimi... 7 yıl sonra helalleşme

Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde saldırıya uğramıştı. O dönem kamuoyunda büyük tartışma yaratan saldırı olayının sanıkları arasında Karakoç da yer almıştı. Yargılandığı davada kendisine 3 yıl 4 ay hapis cezası verilen Karakoç’un, o gün yaşananlardan ötürü pişmanlık duyduğu belirtildi. Karakoç’un talebi üzerine de Kılıçdaroğlu kendisini ofisinde kabul etti. Karakoç, Kılıçdaroğlu’ndan özür dileyerek “helallik” istedi. Kılıçdaroğlu da Karakoç’un özrünü kabul etti. İkili daha sonra kucaklaştı. Kılıçdaroğlu görüşmede, “Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz” dedi.