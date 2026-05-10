Çubuk'taki görüntüler hafızalara kazınmıştı: Kılıçdaroğlu ile buluştu, helallik istedi

Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2026 17:14

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında Ankara Çubuk’taki şehit cenazesinde kendisine yönelik saldırıya karışan Yakup Karakoç ile bir araya geldi.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde 21 Nisan 2019 tarihinde Şehit Piyade Er Yener Kırıkcı’nın cenaze töreni sırasında eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve beraberindeki partililer, tören alanında fiziki saldırıya uğradı. Sopa ve taşların da kullanıldığı saldırıya karışan Yakup Karakoç'un Kılıçdaroğlu'na yumruk attığı an çekilen fotoğraf akıllarda kaldı. Karakoç, olaya ilişkin açılan davada 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yakup Karakoç, aradan geçen 7 yılın ardından, Kılıçdaroğlu'nu geçen hafta çalışma ofisinde ziyaret etti. Ziyarette Karakoç'un, Kılıçdaroğlu ile bir araya gelerek helallik istediği belirtildi. Ziyarete ilişkin görüntüler sanal medyada paylaşıldı. Ziyarette Karakoç pişmanlığını dile getirirken, Kılıçdaroğlu, "Kin şeytana özgü bir kavramdır. Niye kin tutuyoruz? Birbirimizi seveceğiz" dedi. 

