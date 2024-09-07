Cübbeli Ahmet Hoca'ya yumruklu saldırı! 1 kişi gözaltına alındı

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Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan bir dernekte düzenlenen sohbet programına katılan ve Cübbeli Ahmet Hoca olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, dernek çıkışında yanına yaklaşan kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Saldırıya çevredekiler müdahale ederken, şüpheli A.A. kısa sürede etkisiz hale getirildi. A.A. polis tarafından gözaltına alınırken, olay anı cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olayla ilgili Ahmet Mahmut Ünlü'ye ait x platformundan yapılan açıklamada, "Cübbeli Ahmet Hoca, İkitelli tarafında bir dernekte sohbet yaptıktan sonra çıkış yaparken kalabalık cemaatin dua istedikleri sırada karanlıkta biri tarafından müstehcen bir sövme ile birlikte darp teşebbüsüyle boğazı sıkılarak saldırıya uğradı. Korumalar tarafından acil müdahale edilerek Hocaefendi kurtarıldı. Hazır bulunan polis ekipleri tarafından şahıs yakandı ve soruşturma başlatıldı" ifadeleri yer aldı.

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"EMNİYET KORUMA ARKADAŞLARI UYARMIŞ"

Saldırı sonrası CNN Türk canlı yayınına bağlanan Ünlü, "Saldırıya uğradım. Benim tanıdığım kişiler 'İlk olarak IŞİD görünüyor' dedi. Resmi değil. Slogan atmadı dövdü. 'Senin ben...' deyip dövdü. Emniyet, koruma arkadaşlarıma "Güvenliği artırın" demiş. Ekip istemişler. Ekibin olması elimizi kolaylaştırdı. Beni panikletmemek için bana söylememişler. Bugün "korumayı artırın" mesajını geldiğini söylediler. Emniyet güçleri kimlik bilgilerine ulaşmış. Resmi makamları aşmayalım. Nereden geldiğine vs dair bana bilgi verilmedi. Adamın elleri mengene gibi. Solu kapamadı sağdan bir sıktı. Koruma arkadaşım müdahale etmese nefesim kesilecekti. Eliyle darp etti." diye konuştu.