×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CTE'den "Kırıkkale'deki cezaevine uyuşturucu madde sokma girişimine" ilişkin açıklama

Güncelleme Tarihi:

#CTE#Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü#Kırıkkale
CTEden Kırıkkaledeki cezaevine uyuşturucu madde sokma girişimine ilişkin açıklama
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2026 20:07

Ceza ve Tevkifevleri (CTE) Genel Müdürlüğünce, ceza infaz kurumlarına uyuşturucu ve yasaklı eşya sokma girişimlerine karşı yürütülen etkin ve sürekli mücadelenin kararlılıkla devam ettiği bildirildi.

Haberin Devamı

CTE'den yapılan yazılı açıklamada, Kırıkkale'deki Keskin T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda barındırılan hükümlü ve tutuklulara, dışarıdan çeşitli yöntemlerle gönderilen materyaller aracılığıyla uyuşturucu madde temin edilmeye çalışılmasıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla açıklama yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kurum personelinin dikkati ve görev bilinci sayesinde ele geçirilen suç delillerinin Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığına bildirildiği ifade edilen açıklamada, başsavcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında yasaklı maddeleri kuruma gönderdiği iddia edilen şüphelilerin tutuklandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü olarak, kurumlarımıza uyuşturucu ve yasaklı eşya sokma girişimlerine karşı yürüttüğümüz etkin ve sürekli mücadele kararlılıkla devam etmektedir. Bu tür eylemleri gerçekleştiren şahıslar hakkında gerekli adli süreçlerin başlatılması için tüm birimlerimiz teyakkuz halindedir. Bu süreçte gösterdikleri üstün gayret, dikkat ve özveri dolayısıyla personelimizi içtenlikle tebrik ediyor, kurum güvenliğinin sağlanmasında ortaya koydukları fedakar çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz."

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CTE#Ceza Ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü#Kırıkkale

BAKMADAN GEÇME!