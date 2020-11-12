CTE idare memuru öğrencisi nedir, ne iş yapar, maaşı ne kadar?

İdare Memuru Öğrencisi Alım İlanı kapsamında Adayların KPSS P3 puan türü esas alınmak suretiyle ilan edilen kadro sayısının beş katı aday en yüksek puandan başlamak suretiyle sözlü sınav ve mülakata tabi tutulur. Sözlü sınav ve mülakatta asil olarak başarılı olan adaylar; Ankara, İstanbul, Denizli,Kahramanmaraş ve Erzurum personel eğitim merkezilerinden birinde veya bir kaçında 3 aylık teorik ve ikamet ettikleri yere yakın ceza infaz kurumlarında 2 aylık uygulamalı eğitim olmak üzere en az 5 aylık bir eğitime tabi tutulur.

Eğitim sonunda yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan adaylar sınav puanları dikkate alınmak suretiyle idare memuru ihtiyacı bulunan ceza infaz kurumlarına tercihleri doğrultusunda puan üstünlüğü esasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak aday idare memuru olarak atanırlar, yaklaşık 1 yıllık aday memurluk sürecini tamamlayanların asil olarak atamaları yapılır. İdare memuru öğrencileri 5 aylık eğitim sürecinde aylık olarak yaklaşık 600 TL öğrenci harçlığı almaktadırlar. Eğitim süresi içinde yemek ve barınma ihtiyaçları eğitim merkezleri tarafından karşılanmaktadır.

İDARE MEMURU MAAŞI VE ÖZLÜK HAKLARI NELERDİR?

Göreve yeni başlayan bir idare memuru yaklaşık olarak aylık 4.500 TL maaş almaktadır. Ceza infaz kurumunda görev yapan personel fiili hizmet zammından yararlandığı için 2,5 yıl erken emekli olmakta ve 2,5 yılda fazla çalışmış gibi emeklilik tazminatından yararlanmaktadır. İdare memurlarının görevleri süresince ve emeklilikte silah taşıma hakkı da bulunmaktadır. Ceza infaz kurumlarında yönetici personel olarak görev yapacak idare memurları memurları ceza infaz kurumu yerleşkesi içinde bulunan kurum lojmanlarından boş lojman olması halinde yararlanabilmektedir. Yine ceza infaz kurumu yerleşkesi içinde yer alan sosyal tesislerden ve satış mağazalarından yararlanabildiği gibi yerleşke içinde kreş olması durumunda çocukları da kreşten yararlanabilmektedir. Bazı ceza infaz kurumu yerleşkeleri içinde ilköğretim ve lise düzeyende okullarda bulunmaktadır. Ceza infaz kurumları iş yurdu yönetiminde de görevde alabilen idare memurları iş yurdu faaliyetlerinden elde edilen gelirler doğrultusunda yıllık olarak 2000 – 6000 TL arasında kar payı alabilmektedir.



Ceza infaz kurumunda görevli personel kuruma geliş ve gidişlerde servis imkanından da faydalanmaktadır. Hizmet öncesi eğitime tabi tutulan idare memurları iki yıl zorunlu görev süresine tabidir. İdare memurları aday memur olarak göreve başladıklarından adaylık süresince (en az bir yıl) kurum içi naklen tayin talebinde bulunamazlar. Eş, sağlık ve can güvenliği gibi mazerete dayalı tayin taleplerini göreve başladıktan bir yıl sonra NAS üzerinden iletebilirler. İsteğe bağlı tayin talepleri de görev yaptıkları bölge ve ceza infaz kurumu türüne göre kazandıkları puanlar esas alınarak yine NAS üzerinden alınmaktadır. Tayin taleplerinin değerlendirilmesinde; puan üstünlüğü, hizmetin gerekleri ve personel ihtiyacı dikkate alınmaktadır.

İDARE ÖĞRENCİLİĞİ VE SONRASINA DAİR DETAYLAR

İdare Memurluğu öğrenciliğinde geçen eğitim süresi (5 ay) de dâhil olmak üzere ceza infaz kurumunda 3 yıl görev yapan idare memurları; kariyer ve liyakat ilkeleri çerçevesinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılarak başarılı olmaları

durumunda görevde yükselme suretiyle kurum ikinci müdürü unvanında atanabilmektedirler. Bugün itibariyle bir kurum ikinci müdürü yaklaşık olarak aylık 6500 TL maaş almaktadır. İlerleyen süreçte performansları, nitelikleri ve becerileri dikkate alınarak kurum müdürü unvanında da görev alabilmektedirler. Ayrıca ceza infaz kurumlarında idare memuru görevi hem kariyer hem de ekonomik olarak tatmin edici olmakla birlikte hükümlülerin yeniden topluma kazandırılması çalışmalarında ekip lideri olarak insanlığa faydalı olmanın verdiği

manevi doyum ile topluma en iyi şekilde hizmet vermenin gururunu da yaşatmaktadır. İdare memurları yöneticilikte en iyi şekilde yetişmeleri amacıyla Genel Müdürlüğümüz tarafından bilimsel ve teknolojik gelişmelere uygun hizmet içi eğitimlerle (Liderlik, iletişim, güvenlik, bilişim teknolojileri vb.) de desteklenmektedirler.