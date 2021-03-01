CTE 160 katip alımı sonuçları açıklandı mı? Gözler o açıklamada

CTE 160 katip alımı sonuçları için nefesler tutuldu. Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen takvime göre 1 Mart tarihinde açıklanacağı duyurulan sonuçları için resmi internet sitesi üzerinden açıklama gelmesi bekleniyor. Peki, CTE 160 katip alımı sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte, o detaylar

CTE 160 KATİP ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

CTE 160 katip alımı için tüm gözler kurumun resmi internet sitesine çevrildi. Mesai saati bitimine yaklaşılması dolayısıyla sonuçların 2 Mart Salı günü açıklanacağı söylenebilir. Uygulama sınav tarihi ise 15 Mart 2021 tarihinde açıklanacak.

İstihdam edilmeye hak kazanan adaylar başvuru yaptıkları adalet komisyonlarına bağlı merkez veya mülhakat adliyelerden birinde istihdam edilebilecek. Adaylar, başvurduğu unvan için istenilen belge, sertifika ve formları sisteme eksiksiz ve tek tek yüklemek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayacak. Yanlış veya eksik belge yüklenmesi nedeniyle doğabilecek hak kayıplarından adaylar sorumlu olacak.

e-Devlet üzerinde mezuniyet bilgileri bulunmayan adayların başvuru sırasında mağduriyet yaşamamaları için e-Devlet üzerinde yer almayan mezuniyet bilgilerini mezun oldukları eğitim kurumundan güncelleştirmeleri gerekecek.

Uygulamalı veya sözlü sınava katılmaya hak kazananlar ile sınavın yapılacağı yer ve tarihler ilgili adalet komisyonlarının internet sitesinde ilan edilecek. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir bildirimde bulunulmayacak.