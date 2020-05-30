Crew Dragon (Dragon 2) nedir? SpaceX'in Crew Dragon kapsülü hakkında bilgiler...

Dragon 2, Amerikan havacılık üreticisi SpaceX tarafından Dragon 1 kargo uzay aracının halefi olarak geliştirilen ve üretilen bir yeniden kullanılabilir uzay aracı sınıfıdır. Uzay aracı bir Falcon 9 Block 5 roketinin üzerine fırlıyor ve bir okyanus sıçramasıyla Dünya'ya geri dönüyor.



Crew Dragon'un pilotsuz ilk uçuşu, Mart 2019'da gerçekleştirildi. Astronotlar Robert L. Behnken ve Douglas G. Hurley'in, gelecekte bu uzay aracıyla uçacak ilk insanlar olması planlanıyor.



Crew Dragon'un tasarımı, ilk olarak 29 Mayıs 2014 tarihinde Kaliforniya'da düzenlenen bir etkinlikte gösterilmişti.

DAHA ÖNCE DEFALARCA GÖNDERİLDİ

Elon Musk yaptığı toplantılarda Crew Dragon ile ilgili genellikle oldukça olumlu ifadeler kullanıyor. Daha çok NASA için üretildiği söylenen bu araçlar, Uluslararası Uzay İstasyonu’na astronotları götürüp getirecek. Böylece ABD’nin bu konuda Rusya’ya olan bağımlılığı azalmış olacak. Bildiğiniz üzere ABD’li astronotlar Uzay İstasyonu’na gitmek için Rus roketlerini kullanıyor.

Crew Dragon bundan kısa bir süre önce defalarca Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderildi ve hiçbir sorun çıkmadı. Bu nedenle şirketin testten başarılı bir şekilde ayrılması bekleniyor.