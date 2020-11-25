Son dakika: Personel zorda... COVID'li hastalara refakatçi tartışması

COVID-19 salgını başladığı günden bu yana dünyada da Türkiye’de de COVID-19 hastalarına, çocuk hastalar dışında, refakatçi izni verilmiyor. Ancak son dönemde artan COVID-19 vakaları ile artan hasta ve ağır hasta sayısı sağlık personelini de zor durumda bıraktı.

PERSONEL ZOR DURUMDA

Bakanlık bu nedenle, 70 yaş ve üzerinde, bakıma muhtaç olan COVID-19 hastalarına refakatçi izni verdi. Konuyu Hürriyet’e değerlendiren Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Afşin Emre Kayıpmaz, COVID-19 hastalarının yataklı servislere yatışında refakatçi alınmaması gerektiğini ancak bunda bir istisna bulunduğunu belirterek şunları söyledi:

TEK VE AYNI KİŞİ OLMALI

“Yalnızca yardıma ihtiyaç duyan çocuk hastalar, özel gereksinimi olan, düşme riski olan, Alzheimer hastalığı, demansı olan hastalar ve ileri yaştaki hastalar için gerekli hallerde refakatçi alınabilir. Hasta, yataklı serviste yattığı sürece aynı refakatçi kalmalı ve birden fazla refakatçiye müsaade edilmemeli. Refakatçi, hasta yattığı süre boyunca yanında olmalı, hastane dışına çıkıp geri gelmemeli. Refakatçiler diğer hasta odalarına ve personel çalışma-dinlenme odalarına girmemeli.”