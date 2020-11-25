‘COVID’i terbiye ettiler’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin, hakkındaki fezlekeyi anımsatarak “Acil beklentimiz, Kılıçdaroğlu hakkında düzenlenen fezlekenin Genel Kurul’a kısa süre içinde intikal etmesi ve karara bağlanmasıdır” sözlerine isim vermeden sert bir dille yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, “Benim dokunulmazlığımı kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Sizden mi korkacağım ben” dedi. Partisinin haftalık TBMM grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “Bizim bir gemimiz uluslararası sularda durdurularak baskın yapıldı ve arandı. Kaptan dahil, eller havada. Ne oluyor Allah aşkına. Almanya’yı da, İtalya’yı da şiddetle kınıyoruz.

ÖĞRETMENLERE SESLENDİ

Öğretmenler Günü’nde, öğretmenlerin dertleri ile uğraşıyoruz. Biz ne yapacağız? Bir, öğretmenler meslek kanunu çıkartacağız. İki, hiçbir öğretmen yoksulluk sınırının altında maaş almayacak. Üç, eğitim yatırımları için özel yasal düzenleme yapacağız. Dört, köy okulları yeniden açılacak. Beş, her okulun bütçesi olacak.

(Koronavirüs önlemleri) COVID-19’u bütün dünya yaşıyor. COVID’i bunlar terbiye ettiler herhalde. Akşam 20.00 ile sabah 10.00 arasında bulaşır, herkes gece uyuyor, COVID sokaklarda geziyor. Sabah 10.00 ile akşam 20.00 arasında virüs terbiye edilmiş, bulaşmıyor.

BİLİM KURULU’NA ELEŞTİRİ

Bilim Kurulu’na da değinmek istiyorum. Aranızdan bir sözcü seçip ‘şu önlemler alınmalıdır’ demediniz, diyemediniz. İktidar size izin vermedi; vermediyse orada ne işiniz var.

ASLA KORKMAYACAĞIZ

Açıklama yapmışlar; ‘Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlığını inşallah kaldıracağız’ diye. Kaldırmazsanız namertsiniz, vatan hainisiniz. Bu kadar net söylüyorum. Sizden mi korkacağım? Söyledim yine söylüyorum: Bir canım var memleketime feda olsun, bayrağıma feda olsun. Sizden asla ve asla korkmayacağız biz.”