COVID’den 37 bin tahliye

COVID’den 37 bin tahliye
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2026 07:00

Yeni yıl öncesi Meclis’te 11. Yargı Paketi’yle yasalaşarak yürürlüğe giren COVID düzenlemesine ilişkin rakamlar ortaya çıktı.

Adalet Bakanlığı verilerine göre, 25-29 Aralık 2025 arasında kapalı cezaevlerinden açık cezaevlerine 17 bin 240 kişi nakledilirken, açık cezaevlerinden ise 37 bin 100 mahkûm tahliye oldu. Yaklaşık 300 bin kapasiteli kapalı cezaevlerinde bulunan mahkûm sayısının da hâlâ 400 bin kişinin üzerinde olduğu öğrenildi.

Kapsam dışı bırakılan suç türlerinden terör ve örgütlü suçlardan mahkûm edilen 23 bin kişi ile alt ve üstsoyu kasten öldürme, çocuk ve kadın cinayeti ve çocuk istismarından cezaevinde yatan 9 bin kişi olmak üzere 32 bin mahkûm bu düzenlemeden yararlanamadı.  6 Şubat depremleriyle ilgili davalardan henüz cezası kesinleşip cezaevine giren müteahhit olmadığı ifade edildi.

