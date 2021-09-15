Covid’de 5 ölümden biri sepsis’ten

Demirkıran, Dünya Sepsis Günü nedeniyle düzenlediği basın toplantısında şu bilgileri verdi:

“Herhangi bir enfeksiyona karşı konağın oluşturduğu anormal ve aşırı immün yanıta bağlı, hayatı tehdit edici organ fonksiyon bozukluğu anlamına gelen sepsis nedeniyle dünyada her 3 saniyede bir kişi yaşamını yitiriyor. COVID-19 nedeniyle gerçekleşen her 5 ölümden biri de sepsis yüzünden. Ancak sepsis maalesef dünyada ve ülkemizde çok bilinen bir hastalık değil. Hatta Türkiye’de 6. sınıf tıp öğrencilerinde bile farkındalığı yüzde 60’larda. Türk Yoğun Bakım Derneği olarak bilinirliği arttırmak için tüm hastanelerde sepsis eğitim faaliyetlerine başladık.

BU BELİRTİLERE DİKKAT

Deri ve yumuşak doku enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, akciğer iltihaplanması, kan dolaşımı, karın ve bağırsak enfeksiyonları gibi çeşitli enfeksiyonlar ile bakteri, mantar, virüs ve parazit gibi mikroorganizmaların çoğu sepsise neden olabilir. Sepsisin başlıca belirtileri arasında konuşma bozukluğu veya zihin bulanıklığı, aşırı titreme veya kas ağrısı, ateş, tüm gün idrar yapamama durumu, şiddetli nefes darlığı bulunuyor.”

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara