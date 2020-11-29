Son dakika haberi: COVID testinde fiyat karmaşası

Sağlık Bakanlığı, PCR test bedelinin 250 Türk Lirası olduğunu, belirlenen fiyatların üzerinde ücret alan hastanelere yaptırım uygulanacağını açıklayınca biz de sadece Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sağlık sigortamızın olduğunu belirterek özel hastaneleri arayıp, PCR testi için ne kadar ücret talep ettiklerini sorduk.

MUAYENE + TEST

Hastanelerin çağrı merkezlerini aradığımızda ilk önce PCR testini hangi amaçla yapmak istediğimizi belirttik. Koronavirüs semptomlarına sahip olup olmadığımız veya testi pozitif çıkan bir kişiyle temas edip etmediğimiz ile ilgili sorulan soruları cevapladık. İlk aradığımız hastane, tarama amaçlı PCR testi için 250 Türk Lirası talep etti. Ancak koronavirüs semptomu gösterdiğimiz takdirde, test öncesi muayene olmamız gerektiğini belirterek muayene olmamız durumunda test ücretinin yanı sıra muayene ücretini de ödememiz gerektiği söylendi. Muayene ücretinin ne kadar olduğunu sorduğumuzda ücretlerin uzmanlık branşlarına göre değişiklik gösterdiğini, ortalama 800 lira civarında olduğunu öğrendik. İkinci aradığımız hastane ise PCR testini 250 liraya yaptıklarını ancak önce zorunlu muayene gerektiğini belirtti. Bu hastane ise muayene ücretlerinin 400 lira olduğunu söyledi. Diğer aradığımız iki hastane ise sadece bakanlığın belirlediği 250 TL test ücretini istedi. Beşinci sırada aradığımız hastane, isteğe bağlı PCR testini 400 liraya yaptıklarını, muayene olan hastalara indirim yapıp 250 lira ücret aldıklarını söyledi. Buna göre bir kişi sadece tarama amaçlı PCR testi isterse 400 lira ödeme yapmak zorunda. Ancak muayene artı test olursa 550 TL ödüyor.