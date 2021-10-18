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Covid testi sonucu ne zaman çıkar? PCR testi ne zaman, kaç günde çıkar?

#Covid Testi#Covid Testi Ne Zaman Çıkacak#Seoanasayfa
Covid testi sonucu ne zaman çıkar PCR testi ne zaman, kaç günde çıkar

PCR testi, aşısız veya aşısı tamamlanmayanlardan belirli yerlere girişte talep edilebiliyor. Bu çerçevede işletmeciler/organizatörler tarafından etkinliklere girişte HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılıyor. Peki, PCR testi sonucu ne zaman, kaç saatte çıkar?

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PCR testi sonucu e-Nabız üzerinden sorgulanabiliyor. Test alınma sırasında size verilen barkod numaranızla birlikte TC Kimlik numaranızı da girerek Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması ile sonuçlarınızı görüntüleyebiliyorsunuz. PCR testinden 1- 3 saat içerisinde sonuç alınması mümkündür. Testin yapıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde açıklanabilmektedir. İşte PCR testi sonucu öğrenme ekranı ve detaylar

PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR testinden 1- 3 saat içerisinde sonuç alınması mümkündür. Örneklerin alınıp, testin çalışıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde bildirilebilmektedir.

Sonuçları, test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığın E-Nabız sisteminden öğrenebilirsiniz.

E-NABIZ SONUÇ SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

PCR TESTİ NASIL YAPILIR?

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PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınmaktadır. Bunun yanında öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabilmektedir. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk dönemlerinde bu test için boğaz ya da burundan örnek alınması daha uygundur. Ancak ilerleyen dönemde havayollarından örnek alınmalıdır. Çünkü hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz ya da burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilir. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulmaktadır ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılmaktadır.

Bu aşamadan sonra örnek otomatik olarak filtre edilmektedir. Daha sonra ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir.

Test bu aşamaların belirli bir döngüde ve sayıda tekrarlanması ile gerçekleştirilmektedir. PCR testlerinde iki tür uygulama vardır. Bunlar gerçek zamanlı PCR yani real time PCR ve hızlı sonuç veren PCR'dir. Gerçek zamanlı PCR sonucu 1-3 saat içinde çıkarken, hızlı sonuçlu olanlarda 15 dakikadan 1,5 saate kadar sürede sonuç alınabilir.

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