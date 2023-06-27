COVID sonrası ilk hac

Haberin Devamı

Suudi Arabistan 2020 yılında koronavirüs salgınının patlak vermesinin ardından hacı adaylarına getirdiği yaş ve sayı sınırlamasını bu yıl uygulamadı. 2019 yılında 2.5 milyonu bulan hacı sayısı salgından dolayı 2020 yılında 10 bine, 2021 yılında 60 bine düşürülmüştü. 2022 yılında ise salgın sonrası ilk kez yabancıların hac yapmasına izin çıkmıştı ancak hac yapacakların 18 ila 65 yaş arasında olmaları ve tam aşılı veya hastalığı geçirmiş olmaları şartı getirilmişti. 2022 yılında Suudi Arabistan dışından yaklaşık 900 bin kişi hac ziyareti yapmıştı.

SICAK HAVA ZORLAYACAK

Hac farizasını yerine getirmek üzere Suudi Arabistan’da bulunan yaklaşık 2.6 milyon hacı adayının Arafat’a yolculuğu dün başladı. Küresel ısınmayla ortalama sıcaklıkların 2 derece arttığı Suudi Arabistan’da hava sıcaklığı 40 derecenin üzerinde seyrediyor. Suudi yetkililer, sıcak çarpması, susuzluk ve bitkinlik vakalarını tedavi etmek için 32 binden fazla sağlık çalışanının ve binlerce ambulansın hazır olduğunu duyurdu. Hac ibadeti 30 Haziran’a kadar devam edecek.

Haberin Devamı

TÜRKİYE’DEN 88 BİN HACI ADAYI

Kutsal toprakları ziyaret edip hac ibadetini yerine getirmek isteyenler bu yıl rekor sayıda başvuru gerçekleştirdi. Türkiye’den 2 milyon 426 bin kişi hacca gidebilmek için başvuru yaptı. Hac kura çekimi 8 Mart’ta tamamlandı. Kura çekimi ile hacca gitmeye hak kazanan 88 bin 430 hacı adayı, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla Suudi Arabistan’a ulaştı.