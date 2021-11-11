COVID izni biten mahkûmlara ‘Geri dön’ çağrısı yapılacak

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan kabinede açık cezaevlerinden izne gönderilen hükümlülerin durumu masaya yatırıldı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuyla ilgili bir sunum yaptı. Kabine toplantısında, yasayla koronavirüs tedbirleri kapsamında mahkumlara verilen iznin bir kere daha uzatılmaması kararlaştırıldı.

NASIL DÖNECEKLER?

Kabine toplantısında verilen karar ışığında 30 Kasım itibarıyla ceza süresi dolan mahkûmlar cezaevine geri dönmeyecek. Ancak ceza süresi henüz dolmamış olanlara Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından cezalarının geri kalanını çekmesi gerektiği tebligatla bildirilecek. Tebligata rağmen dönmeyen mahkûmlar firari sayılacak. Haklarında yakalama kararı çıkarılacak.

Adalet ve İçişleri Bakanlıkları hükümlülerin cezaevlerine dönüş prosedürüyle ilgili yol haritası üzerinde çalışmaya başladılar. Bakan Gül, kabinedeki sunumunda, infaz koruma memurlarının salgın sürecinde özveriyle çalıştıklarını, evlerine bile gitmeyip 14 gün boyunca çeşitli yerlerde izolasyona tabi tutulduklarını söyledi. Önümüzdeki süreçte infaz koruma memurlarının özlük haklarında iyileştirme yapılmasıyla ilgili yeni bir düzenleme yapılacağı öğrenildi.