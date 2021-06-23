Covid geçirenler aşı olabilir mi? Korona olduktan sonra ne zaman aşı olunur?

Sağlık Bakanlığı’nca uygulanan Biontech ve Sinovac aşılarında SGK'ye kayıtlı tüm çalışanlar için Kovid-19 aşı randevuları açıldı. Bu gelişmenin ardından daha önce covid geçirmiş olan vatandaşlar, ne zaman aşı olabilecekleri konusunda bilgi almaya çalışıyorlar. Peki, covid geçirenler aşı olabilecek mi, korona olduktan ne kadar zaman sonra aşı olunur? İşte, Sağlık Bakanlığı’nın konu ile ilgili açıklaması.

COVİD-19 GEÇİRENLER AŞI OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanlığı’nın resmi internet sitesinden korona geçiren kişiler hakkında aşı ile ilgili açıklaması şu şekilde:

“COVID-19 geçirmiş kişilerde koruyuculuk bir müddet daha devam etmektedir. COVID-19 geçirmiş sağlık çalışanlarına, virüse maruz kalma oranı en yüksek grup oldukları için hastalığı geçirdikten 1 ay sonra; COVID-19 geçirmiş diğer risk gruplarına ise hastalığı geçirdikten 6 ay sonra aşı uygulanabilecektir.”

COVID-19 AŞILARI GÜVENLİ MİDİR?

Sağlık Bakanlığı aşıların güvenliği hakkında, “Hiçbir aşı, faz çalışmaları yapılmadan, bu çalışmaların sonuçları ilgili mercilerle şeffaf bir şekilde paylaşılmadan onay alamaz, piyasaya sürülemez. Aşı çalışması yapan kuruluş, geliştirme ve üretim sürecinde uluslararası kalite standartlarına uymak zorundadır. Bu standartlar İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP-Good Laboratory Practices), İyi Klinik Uygulamaları (GCP-Good Clinical Practices) ve İyi Üretim Uygulamaları’dır (GMP-Good Manufacturing Practices). Ayrıca faz çalışmaları sırasında aşıyla ilişkili olduğu düşünülen ve insan sağlığını belirgin ölçüde olumsuz etkileyen bir durum saptandığında çalışmalar durdurulmaktadır. Yalnızca sorunun aşı ile ilişkili olmadığından emin olunması durumunda çalışmalar sürdürülmekte, aşılama yapılıyor ise kaldığı yerden devam ettirilmektedir. Bu çerçevede ülkemizde uygulanmaya başlanan COVID-19 aşılarının faz çalışmalarında çalışmanın durmasına sebebiyet verecek bir yan etki ile karşılaşılmamıştır. Uygulama aşamasında da güvenliği konusunda herhangi bir tereddüt bulunmamaktadır” açıklamasında bulundu.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara