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COVID-19’un baskın türü olabilir: XE

#Koronovirüs #İngiltere#XE Varyantı
COVID-19’un baskın türü olabilir: XE

İngiltere’de tespit edilen koronavirüsün yeni alt varyatı XE’nin, kısa süre içinde Omikron’un yerini alarak baskın tür olabileceği belirtildi.

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İngiliz Tabipler Birliği’nin Kuzey İrlanda’daki hekimler komitesi başkanı Dr. Alan Stout, şu an endişe gerektiren bir durum olmadığını ancak ilk işaretlerin XE’nin çok bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen baskın tür haline geleceğini işaret ettiğini söyledi. Dr. Stout, ilk incelemelere göre XE’nin ciddi sağlık sorunlarına yol açmadığını ve aşıların insanları koruduğunu belirterek, “XE baskın tür haline gelse de, umuyoruz ki ciddi sağlık sorunlarına yol açmayacak” diye konuştu.

1180 VAKA TESPİT EDİLDİ

İngiltere’de 1180’den fazla XE ile enfekte olmuş kişi tespit edilirken, boğaz ağrısının en önemli semptom olduğu belirtiliyor.

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#Koronovirüs #İngiltere#XE Varyantı

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