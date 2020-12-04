‘COVID-19’un acilen meslek hastalığı sayılması gerek’
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ordunun sıcak siyasetin içine çekilmek istendiğini belirterek, “Genelkurmay Başkanı’na samimi talebimizi ilettik. ‘Sakın sıcak siyasete girme’ dedik. Biz Genelkurmay Başkanı’yla polemik yapmayız” dedi.
Özel, TBMM’de yaptığı basın toplantısında özetle şunları söyledi: “TBMM, kapanıyor. Bütçe, sonra tatil. Gidiyorlar. Esnaf kan ağlıyor, verilen kredilerin taksitleri geldi, ertelenmesi lazım, gidiyorlar. Sicil affı lazım, gidiyorlar. Sağlık çalışanları perişan oldu. Ölenler var, şehit oldu. Yerine atanmayı bekleyen kahramanlar var, sağlıkçıları atayın diyoruz, yapmadan gidiyorlar. COVID-19’un acilen meslek hastalığı olarak kabul edilmesi gerekiyor ve mevcut sağlık çalışanlarına destek olunması gerekiyor, bunlar yapılmadan kapatıyorlar. Bu Meclis’in ‘bütçeyi yapıp sonra tatil yapalım’ yaklaşımını doğru bulmuyoruz.”
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