COVID-19 vandalları

İstanbul Pendik’te önceki gün koronavirüs belirtileri görülen hasta olduğu bilgisi üzerine verilen adrese 112 ekibi gitti. Şüpheli hastayı almak istediklerinde yanlarına araçla iki kişi geldi. Hastanın kimliğini öğrenmek isteyen, “Hasta kim? Korona mı? Ne olmuş? Anlatsanıza” diye art arda sorular soran şahıslara, hasta mahremiyeti nedeniyle sağlık ekibi yanıt vermedi. Şüpheli hasta güçlükle ambulansa alınarak yola çıkıldı. Ancak iki kişi ambulansın peşini bırakmadı ve hareket ettikten bir süre sonra aracın önünü kesti. Ambulansı yumruklamaya ve taşlamaya başlayan saldırganlar camları kırdı.

BAKAN KOCA DA ARADI

Hızla olay yerinden kaçan 112 ekibi, en yakın polis merkezine giderek saldırganlardan şikâyetçi oldu. Hasta ise polis karakolunda bir başka ambulansa alınarak hastaneye sevk edildi. Sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz arkadaşlarının başından geçenleri sosyal medyadan anlattı ve saldıranlardan şikayetçi olduklarını belirtti.



Öte yandan Durmaz’ı dün saat 03.40’ta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti. Durmaz, “Saat 03.40’ta telefon çalar ve arayan Sağlık Bakanı’dır. Biz böyle güçlü bir aileyiz. Gecenin bu saatinde arayan bakanımıza teşekkürler. Allah başımızdan eksik etmesin” dedi. Saldırı olayında, koronavirüs şüphesiyle evinden alınan kişinin testinin ise negatif çıktığı bildirildi.

SOSYAL MEDYADA ANLATTI

Yaşananları sosyal medyadan duyuran sağlık görevlisi Büşra Kayalı Durmaz, Yunanistan güvenlik güçlerinin biber gazı sıktığı mülteci ve çocuklarına müdahale etmişti. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Durmaz hakkında, “Sevgili Büşra, senin biricik vicdanını, mesleğine ve insana olan saygını Avrupa’nın evrensel dediği hiçbir değerine değişmem. İyi ki varsın” ifadelerini kullanmıştı.

SALDIRGANLAR TUTUKLANDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gözaltına aldıkları Alihan Güner (20) ve Ahmet Can Tezcan’ı (21) sorgulamak üzere emniyete götürdü. Saldırganlar ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest kaldı. Ancak dün, savcılığın itirazı üzerine iki kişi, tekrar gözaltına alındı. Ahmet Can Tezcan ve Alihan Güner, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.