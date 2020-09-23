Covid-19 testi için beklerken hastaneden kaçan kişi: Yaptığım hataydı

Burdur'da, 18 Eylül günü ishal, öksürük ve kusma şikayetleriyle Burdur Devlet Hastanesi acil servisine başvuran Şahin Korkmaz, Covid-19 testi yapılması için beklerken, açık camdan atlayarak, kaçtı. Korkmaz'ın yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, Değirmenler Mahallesi'ndeki evinde buldu. Haber verilmesi üzerine gelen görevliler, Korkmaz'ı ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürdü. Şahin Korkmaz'a 1'er gün arayla yapılan 2 test sonucu da negatif çıktı.

'HEMŞİRELER İZİN VERMEDİ, CAMDAN KAÇTIM'

Şahin Korkmaz, Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine, yaptığının hata olduğunu söyledi. Korkmaz, "Ben ishal, öksürük ve kusma şikayetiyle Covid-19 olabilirim, diye 112'yi aradım. Beni gelip ambulansla aldılar. Hastanede temizlik malzemesi kokusundan duramadım. 'Hava almak için dışarı çıkayım' dedim hemşire hanımlara, izin vermediler, ben de camdan kaçtım. Evet, yaptığım hataydı" dedi.

'TESTLER NEGATİF ÇIKTI'

Yapılan tahlil sonuçlarının negatif çıktığını söyleyen Şahin Korkmaz, "Hayatta bir Allah'ın kuluna rahatsızlık vermek istemem, hastalık bulaştırmak istemem. Beni koydukları odada bunalınca kaçmak zorunda kaldım. Polislerle birlikte ambulans geldi. Beni ambulansla tekrar hastaneye götürdüler. 2 defa test yapıldı. 2'si de negatif çıktı Allah'a şükür. Ben de arkadaşlarıma tembih ediyorum; böyle bir şey olduğu zaman benim gibi yapmayın" diye konuştu.