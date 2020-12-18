Covid 19 test sonucu nasıl sorgulanır? e Nabız koronavirüs test sonucu öğrenme

Koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı yoğun ilgi görüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs testinin sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde açıklanıyor. Vatandaşlar sorgulama işlemlerini e-nabız üzerinden gerçekleştirebiliyorlar. Peki, e nabız koronavirüs test sonucu nasıl öğrenilir? İşte sorgulama ekranı ve detaylar

COVİD 19 TEST SONUCU NASIL ÖĞRENİLİR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilirsiniz.

İlk aşamada Google’a E Nabız yazıp giriş yapmanız gerekiyor. Açılan sayfada en başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamalısınız. Açılan E Nabız sisteminde Covid 19 test sonuçlarına tıklamalısınız. Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşabilirsiniz.

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E-DEVLET'TEN E-NABIZ UYGULAMASINA NASIL GİRİLİR?

1. e-Devlet Kapısı Üzerinden Giriş

e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, e-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. kimlik numaranız ile

sisteme giriş yapabilirsiniz (Şekil 1). e-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil 2’de gördüğünüz e-Devlet girişine yönlendirilirsiniz.



2. e-Devlet Şifreniz Yoksa

e-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırıp

telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk sayfada “e-Nabız Sistemi Kullanım Koşulları” bulunmaktadır.

Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi Kullanım Koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.