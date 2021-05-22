Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
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COVID-19 tedavisinde 12 yaşa da Favipiravir
Sağlık Bakanlığı, ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’nde değişiklik yaptı. Buna göre artık COVID-19 tedavisinde, aileden onam formu alınarak 12-15 yaş arası çocuklara da 5 gün süreyle Favipiravir ilacı verilebilecek.
Değişiklikle Hidroksiklorokin de rehberden çıkarıldı. Rehberde, “Olası ağır pnömonisi olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir” cümlesi de “Olası ağır viral pnömoni bulguları olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif ancak ilerleme gösteren vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir” olarak değiştirildi.
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