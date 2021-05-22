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Meltem ÖZGENÇ / ANKARA
Haber Giriş: 22.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

COVID-19 tedavisinde 12 yaşa da Favipiravir

Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
COVID-19 tedavisinde 12 yaşa da Favipiravir

Sağlık Bakanlığı, ‘Çocuk Hasta Yönetimi ve Tedavi Rehberi’nde değişiklik yaptı. Buna göre artık COVID-19 tedavisinde, aileden onam formu alınarak 12-15 yaş arası çocuklara da 5 gün süreyle Favipiravir ilacı verilebilecek.

Değişiklikle Hidroksiklorokin de rehberden çıkarıldı. Rehberde, “Olası ağır pnömonisi olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir” cümlesi de “Olası ağır viral pnömoni bulguları olan çocuklar ve risk faktörü olan hafif ancak ilerleme gösteren vakalarda ilaç tedavisi planlanabilir” olarak değiştirildi.

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Meltem Özgenç
Meltem Özgenç
mozgenc@hurriyet.com.tr
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