COVID-19 Takip Merkezleri açıldı; hastalığı atlatanlar iki yıl takip edilecek

COVID-19 takip merkezleri’nin pilot uygulamaları Ankara ve Eskişehir’de başladı. Merkezler kısa sürede 24 ilde bulunan 30 sağlık bölgesine, daha sonra da 81 ile yaygınlaştırılacak. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 Takip Merkezi Birim Sorumlusu Doç. Dr. Cenk Aypak, hastaların belirli aralıklarla en az 7 kez merkeze çağrılarak takip edileceğini anlattı. Aypak, merkezle ilgili Hürriyet’e şunları söyledi:

“Merkezlerde öncelikli olarak COVID-19’u ağır geçirmiş, yani hastanede, yoğun bakımlarda yatmış hastaların, varsa hastalığa bağlı komplikasyonları en az iki yıl boyunca takip edilecek ve olası sağlık sorunlarına erken müdahale edilecek. Aynı zamanda bu hastalığa yönelik sağlık hizmet kalitesini arttırmak için belirlenecek yeni politikalara yönelik çalışmalar yürütülecek. Merkezlerde bilimsel araştırmalara zemin oluşturacak yeni yöntemler de geliştirilecek.

EN AZ 7 KEZ TAKİP

Merkezler tamamen gönüllülük esasına göre davet usulüyle çalışacak. Yani Sağlık Bakanlığı’nın bize vereceği kişi bilgileriyle, biz hastaları tek tek arayacağız. Gelmek isteyenlere randevu oluşturacağız ve takiplerini yapacağız. Kişinin sağlık durumu değerlendirilerek, gerek duyulması halinde ilgili uzmanlık alanlarına da yönlendirmeleri yapılacak. Hastalar en az 7 kez çağırılarak takip edilecek. Bu sayı, kişi ve sağlık durumuna göre değişecek. Böylece COVID-19’un uzun dönemli etkileri yakından takip edilerek olası sağlık sorunlarının önüne geçilmiş olacak. Merkezlerde yapılan işlemler için herhangi bir ücret talep edilmeyecek.”