COVID-19 tahliyelerinde kapsam daraldı

COVID-19 pandemisi nedeniyle 31 Temmuz 2023’ten önce işlenen suçlarda denetimli serbestliği 3 yıl erkene çeken düzenlemenin kapsamı daraltıldı. Teklif üzerinde çalışmasını tamamlayan Adalet Komisyonu’nun önceki akşam başlayan son oturumu dün sabah 06.00’da bitti. Cumhur İttifakı, özellikle cezaevindeki hükümlülerce merakla beklenen teklifi bu ay sonunda yasalaştırmayı ve yılbaşından önce tahliyelerin sağlanmasını hedefliyor. TBMM Genel Kurulu’nda pazartesi 2026 bütçesinin görüşmelerine başlanacak. Bütçe görüşmelerinin 21 Aralık’ta tamamlanmasının ardından Meclis yargı paketinin görüşmelerine başlayacak.

TRAJİK OLAYLAR HARİÇ

Teklife göre, 31 Temmuz 2023 ve öncesinde işlenen terör ve örgütlü suçlar dışındaki hükümlüler kapalı cezaevinden açık cezaevine, açık cezaevinden denetimli serbestliğe 3 yıl daha erken alınacak. Kamuoyundan gelen tepkiler nedeniyle özellik taşıyan bazı suç türleri de erken tahliyenin dışında tutuldu. Buna göre altsoy ve üstsoya, kardeşe, eşe, boşanılan eşe, kadına, çocuklara, beden veya ruh bakımından kendisini savunmayacak kişiye yönelik kasten öldürme, cinsel saldırı ile çocuğun cinsel istismarı suçlarında COVID - 19 hakkı uygulanmayacak.

‘ÖRTÜLÜ AF’ ELEŞTİRİSİ

Komisyon görüşmelerinde bazı milletvekilleri, ilk aşamada cezaevlerinden 50 bin civarında hükümlünün tahliye olacağını, sonraki süreçte tahliyelerin 110 bin kişiyi bulabileceğini savundu. DEM Partili bazı üyeler, terör suçlarının kapsam dışında tutulmasını eleştirdi. “Örtülü af” görüşlerine karşı da Komisyon Başkanı Cüneyt Yüksel, “Yapmayın. Af değil, infaz düzenlemesi, ilk defa da yapılmıyor infaz düzenlemesi” dedi.

SAHTE HAT VE KAMİKAZE DRON ÖNLEMİ

Genel Kurul’un gündemine gelen 11’inci Yargı Paketiyle mobil cihaz aboneliği ve SIM kart edinmede tüm vatandaşlar ile yabancıları ilgilendiren önemli değişiklikler yapılıyor. Özellikle dolandırıcılıkta kullanılan “açık” veya “sahte” hatların yanı sıra, savaş halindeki ülkelerde gündeme gelen “kamikaze dron” saldrılarına karşı bu alan yeniden düzenleniyor.

ÇİPLİ KART ŞARTI

Elektronik Haberleşme Yasası’nda yapılan değişikliğe göre mobil cihazlar için elektronik doğrulama özelliği olmayan kimlik belgesi ibraz edilmeden SIM kart verilmeyecek. Bu cihazlarda abonelik kaydı için kişinin kimlik belgesi ve yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik veriler ya da kimliği doğrulayıcı şifre onayı gerekecek. Abonelik kaydı yapılan yabancı kişinin kimliği, yüz veya parmak izine ilişkin biyometrik verileriyle Göç İdaresi Başkanlığı üzerinden teyit edilecek. Geçici kimlik belgesi bulunan vatandaşların yüz veya parmak izi özetine ilişkin biyometrik verileri alınacak. Türkiye’de görevli diplomasi ve konsolosluk memurları ile aileleri ve uluslararası temsilciliklerde çalışan kişiler Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanırsa bu şartlar aranmayacak.